جنوب الوادى تجرى دراسة ميدانية سوسيولوجية حول تحديات تنمية حلايب

قال الدكتور عباس منصور- رئيس جامعة جنوب الوادى، إن الجامعه تجري حاليًا دراسة ميدانية سسيولوجية يجريها الدكتور على الدين القصبي- المدرس بقسم الاجتماع حول مشكلات وتحديات تنمية حلايب من خلال رؤية واقعية تراعى الخصوصية الثقافية وعادات وتقاليد البناء القبلي وتحسن استغلال المقومات التنموية المتاحة البشرية والمادية وتراعى التنمية فكرة الاستدامة والمحافظة على البيئة الخلابه.



جاء ذلك ضمن فعاليات قافلة جامعة جنوب الوادي الطبية والبيطريه بمنطقة حلايب وشلاتين وأبو رمادا، لتقديم الخدمات الضرورية لأهالى المنطقه.



و أشار رئيس الجامعه، إلى حرص الجامعة على عرض تراث منطقة حلايب في أنشطتها القميه، وهو جزء من اهتمام الجامعه بهذه المنطقة الهامه.



وأوضح الدكتور على الدين القصبى- منسق عام الأنشطة الطلابيه بالجامعه، بأن الدراسه تضمنت إجراء مقابلات سوسيولوجية للتعرف على معوقات تنمية المنطقة ورصد المشكلات والتحديات وفهم مقترحاتهم التنموية والتى تمثلت فى ضرورة وجود وحدة صحية ومدرسة ومسجد وملعب وسرعة افتتاح بيت الثقافة مع ضرورة مراعاة العادات والتقاليد فى تصميم مساكن التوطين الخاصه بهم.

