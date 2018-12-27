اللجنة المنظمة لمبادرة الوفد مع الناس: القوافل الطبية تمت بالاتفاق مع وزارة الصحة

أخطرت اللجنة المنظمة لمبادرة الوفد مع الناس جميع لجان الوفد العامة في المحافظات بأن القوافل الطبية التي تقوم بعملها في محافظة الجيزة تمت بالاتفاق مع وزارة الصحة بناء علي خطة عمل محددة وتليها محافظة القاهرة وسوف تعلن اللجنة المنظمة للمبادرة تفاصيل المرحلة القادمة في القاهرة فيما بعد.



وأكدت اللجنة المنظمة فى بيان صحفى لها أن أيا من اللجان أو القيادات الوفدية التي تريد إقامة فعاليات تحت شعار الوفد مع الناس، فإن اللجنة المنظمة تلقت تعليمات صريحة وواضحة من المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب بأن اللجنة تثمن وتقدر هذه الفعاليات لكن يجب ان تكون بالاتفاق والتشاور والتنسيق مع اللجنة المنظمة لمبادرة الوفد مع الناس.



وأشارت اللجنة الى تعليمات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، حتى لا يستغل بعض المغرضين هذه الفعاليات في أمور لا تتفق مع أهداف المبادرة ويتم الاساءة الى مبادرة الوفد مع الناس بعد أن ادعى البعض أمورا غير حقيقية على مبادرة الوفد مع الناس وخاصة القوافل الطبية التي تعمل في محافظة الجيزة.