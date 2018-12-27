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فن

آمال ماهر تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة بأحدث أغانيها اديني فرصة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:21 م
صدى البلد
سعيد فراج
تخطت الفنانة آمال ماهر حاجز 2 مليون مشاهدة بأحدث أغانيها "اديني فرصة" التي طرحتها بالتزامن مع عيد الكريسماس، 25 ديسمبر ضمن أغاني ألبومها الجديد "أصل الاحساس" المرتقب طرحه كاملا خلال الفترة القليلة المقبلة.

"اديني فرصة" من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفي، وتوزيع موسيقي نادر حمدي، وماستر طارق مدكور.

وكانت آمال ماهر طرحت مؤخرا أولى أغنيات الألبوم بعنوان "بدايتي بدايتك"، وتعاونت فيها مع الشاعر الغنائي نادر عبدالله والملحن ياسر ماجد، والموزع الموسيقي طارق مدكور، ومن المقرر أن تطرح ألبومها الجديد كاملا خلال الفترة القليلة المقبلة.

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