ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

جامعة مطروح تعلن إقامة مؤتمر دولي للطب البيطري 7 أبريل

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 03:00 ص
جامعة مطروح تعلن
جامعة مطروح تعلن أقامة مؤتمر دولي للطب البيطري 7 إبريل
ايمن محمود
وافق المجلس الأعلى لجامعة مطروح علي إقامة المؤتمر العلمي الدولي الأول بكلية الطب البيطري يومي 7 و8 إبريل عام 2019 تحت عنوان " الفرص والتحديات للطب البيطري في دول المتوسط.

كما وافق مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمد إسماعيل عبده القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح، على إقامة ورشة عمل بعنوان " Molecular Biology Winter Workshop" بكلية الطب البيطري بجامعة مطروح وذلك يومي 18 و19 فبراير عام 2019م وذلك بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة.

وأكد الدكتور محمد إسماعيل استمرار الاهتمام بعقد الموتمرات الدولية بجامعة مطروح لتبادل الخبرات.

ترشيحاتنا

حسام أبو العينين يشرح أهمية عدادات المياه مسبقة الدفع .. فيديو

نادر شوقي: رمضان صبحي في استراحة و 24 ساعة تحدد مصير انتقاله للأهلي.. فيديو

إليسا تخضع لجلسة علاج كيماوى.. فيديو

رمضان عفيفي يوضح الحكمة من عدم عودة المطلقة ثلاثا إلا بعد الزواج من آخر

توفيق عكاشة: السيسي شايف اللي إحنا مش شايفينه.. فيديو

انتحار شاب بالدقهلية إثر تناوله حبة الغلة

شريف العريان: اتحاد كرة القدم غني ولا يحصل على دعم من الدولة.. فيديو

قصة برنامج العلم والإيمان.. بدأ بـ 30 جنيها وأصبح الأشهر وتدخلت إسرائيل لإيقافه

تركي آل الشيخ فى مصر منتصف يناير.. اعرف السبب

بالأرقام.. 14 مليون وحدة سكنية مغلقة.. 74 ألف قضية أمام المحاكم بسبب الإيجار القديم.. نائب المضارين: القانون غير دستوري.. ورئيس المعماريين يرصد تطوره منذ 1921

وزير الشباب يتفقد الاستعدادات النهائية لانطلاق ماراثون زايد الخيري بالإسماعيلية.. صور

شوقي يوضح الإجراءات الواجب تطبيقها في حالة إتلاف أو فقد تابلت أولى ثانوي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في استفتاء لموقع لبناني..مايا دياب أشيك فنانة عربية لعام 2018 ..صور

مصمم الأزياء محمد نور في ضيافة صدى البلد.. صور

أمينة الباجوري في ندوة صدى البلد: الغمازات الصناعية تستغرق 10 دقائق.. بلازما الشعر سمعتها سيئة في مصر.. أجهزة الليزر تحتاج لطبيب مختص.. واحذروا عروض فيسبوك..صور

وزير الثقافة تشهد حفل ختام فعاليات يوم المترجم العالمي.. صور

115 صورة تحكي قصة 115 سنة من عمر المتحف الإسلامي

فيديو

شريف العريان: اتحاد كرة القدم غني ولا يحصل على دعم من الدولة.. فيديو
شاهد.. أول تعليق لـ بشرى بعد أغنية كوبرا
نادر شوقي: رمضان صبحي في استراحة و 24 ساعة تحدد مصير انتقاله للأهلي.. فيديو
نائب رئيس إنبي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع حمدي فتحي.. فيديو
شريف العريان: مصر تستعد لكسر حاجز الخمس ميداليات أوليمبية في منافسات طوكيو 2020.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟