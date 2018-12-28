جامعة مطروح تعلن إقامة مؤتمر دولي للطب البيطري 7 أبريل

وافق المجلس الأعلى لجامعة مطروح علي إقامة المؤتمر العلمي الدولي الأول بكلية الطب البيطري يومي 7 و8 إبريل عام 2019 تحت عنوان " الفرص والتحديات للطب البيطري في دول المتوسط.



كما وافق مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمد إسماعيل عبده القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح، على إقامة ورشة عمل بعنوان " Molecular Biology Winter Workshop" بكلية الطب البيطري بجامعة مطروح وذلك يومي 18 و19 فبراير عام 2019م وذلك بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة.



وأكد الدكتور محمد إسماعيل استمرار الاهتمام بعقد الموتمرات الدولية بجامعة مطروح لتبادل الخبرات.