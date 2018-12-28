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اقتصاد

الإحصاء: إطلاق مؤتمر العمل الميداني للتعداد الاقتصادي..الأحد

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 05:00 ص
صدى البلد
آية الجارحي
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن إطلاق مؤتمر العمـل الميداني للتعداد الاقتصادي في جميع محافظات الجمهورية، يوم الأحد المقبل.

يهدف المؤتمر إلى التعريف بأهمية التعداد الاقتصادي بالنسبة للدولة ورجال الأعمال والمستثمرين، وأنه يوفر بيانات هامة وتفصيلية عن كافة الأنشطة الاقتصادية التي تمارس داخل المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي يظهر الواقع الإقتصادي، والخريطة المكانية للأنشطة الاقتصادية بالمحافظات وتحديد مواطن القوة والضعف بالقطاعات الاقتصادية المختلفة للتخطيط ورسم السياسات الرشيدة وتوجيه الاستثمارات إلى الأنشطة التي تحـقق التنمية الشاملة.

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