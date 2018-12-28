وزير قطاع الأعمال العام يترأس جمعيتى القابضة المعدنية والكيماوية بعد غد

يترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، يوم الأحد المقبل الجمعية العامة لشركتى القابضة للصناعات المعدنية التى كان مقررًا لها اليوم الخميس وأرجئت للأحد.



كما يترأس الوزير الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وستناقش الجمعية العامة الميزانية للعام المالى 2017-2018 ، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والرد عليه، وسيشهد أعمال الجمعيتين العموميتين الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ،والمحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.