على كيفك الأكثر استماعا في ألبوم رابح صقر 2019

تخطت أغنية "على كيفك" للفنان السعودي رابح صقر، حاجز المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، لتصبح الأغنية الأكثر استماعا بين أغاني ألبومه الجديد "رابح 2019" الذي تم طرحه قبل أيام.



كانت روتانا طرحت أغنية «الصمت»، من ألبوم رابح_صقر_2019، وهي من كلمات: تركي آل الشيخ، وألحان: رابح صقر، بعدها تم طرح باقي الألبوم.



ويتضمن ألبوم رابح صقر الذي يصدر قرب نهاية العام على سبعة أغاني، وأفادت مصادر حضرت التسجيل في عدد من الاستديوهات، بأن هذه الأعمال الجديدة تعتبر من أجمل وأهم ما غنى "الصقر الرابح"، الذي سيحتفل بإطلاق ألبومه الجديد مع الجمهور مباشرة من خلال حفلاته المقبلة.



ومن المقرر أن يتوجه إلى دبي لإحياء حفل جماهيري ضخم في "القرية العالمية" يوم 4 يناير 2019.