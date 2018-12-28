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اقتصاد

قطع المياه عن ٨ مناطق بالقاهرة غدا

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
امنة عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن 8 مناطق بسبب عمل لحامات على خط المياه قطر 600م ضمن أعمال المرحلة الرابعة بالخط الثالث لمترو الأنفاق.

والمناطق هي: (عرب الجسر ومتفرعاته – شارع مصطفى حافظ – شارع أسيوط – شارع أحمد عرابي – مساكن عين شمس – ألف مسكن – شارع الحرية ومتفرعاته – شارع 6 أكتوبر)، وذلك اعتبارًا من الساعة 9 صباح السبت 29 ديسمبر الجاري حتى الساعة 9 مساء اليوم نفسه.

وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

ومن المقرر أن تعمل الشركة على تدبير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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