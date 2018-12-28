ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

12.4 مليار جنيه جملة أقساط تأمينات الممتلكات المحصلة بنهاية نوفمبر

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
علياء فوزي
كشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع جملة أقساط التأمينات المحصلة من قطاع تأمينات الممتلكات خلال الفترة يناير – نوفمبر 2018 إلى 12.4 مليار جنيه، مقابل 11.088 مليار جنيه بالفترة المناظرة يناير – نوفمبر 2017، بفارق 1.3 مليار جنيه.

فيما سجلت جملة الأقساط المحصلة من قطاع تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال خلال الفترة المشار إليها 21.052 مليار جنيه مقابل 25.2 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة بفارق 7.1 مليار جنيه.

وسجلت جملة التعويضات المسددة بقطاع تأمينات الممتلكات خلال الفترة يناير – نوفمبر 2018 نحو 6.4 مليار جنيه مقابل 4.6 مليار جنيه بالفترة المناظرة بزيادة قدرها 1.8 مليار جنيه.

وسجلت جملة التعويضات المسددة بقطاع تأمينات الأشخاص خلال الفترة يناير – نوفمبر 2018 نحو 6.204 مليار جنيه مقابل 6.153 مليار جنيه بالفترة المناظرة بزيادة قدرها 51 مليون جنيه.

ترشيحاتنا

تعرفي على أعراض تنذر بالإصابة بالجلطة لدى النساء

كأنه امبارح يواصل سيطرته على الأعلى مشاهدة بين المسلسلات

هاني حتحوت يكشف مثله الأعلى في الوسط الإعلامي.. فيديو

بنوك المناعة.. اكتشاف ثوري للقضاء على السرطان نهائيا

فستان رانيا يوسف المثير للجدل بـ 250 جنيها

ختامها مسك .. مصر تنافس على استضافة الكان .. 2018 عام إنجازات وانكسارات اتحاد الكرة

بالأرقام.. 14 مليون وحدة سكنية مغلقة.. 74 ألف قضية أمام المحاكم بسبب الإيجار القديم.. نائب المضارين: القانون غير دستوري.. ورئيس المعماريين يرصد تطوره منذ 1921

هاني حتحوت يكشف سبب خلاف إعداد برنامج الماتش بسبب أبو تريكة..فيديو

نادر شوقي يكشف حقيقة انضمام عماد متعب إلى الجونة

بعد 19 عاما.. الأمل يعود لـ جون عقب معاناته من إلتواء بالعمود الفقري.. صور

رد فعل بيراميدز على تعيين تركي آل الشيخ رئيسًا لـ هيئة الترفيه

محمد صلاح يدعم كوليبالي ضد العنصرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في استفتاء لموقع لبناني..مايا دياب أشيك فنانة عربية لعام 2018 ..صور

مصمم الأزياء محمد نور في ضيافة صدى البلد.. صور

أمينة الباجوري في ندوة صدى البلد: الغمازات الصناعية تستغرق 10 دقائق.. بلازما الشعر سمعتها سيئة في مصر.. أجهزة الليزر تحتاج لطبيب مختص.. واحذروا عروض فيسبوك..صور

وزير الثقافة تشهد حفل ختام فعاليات يوم المترجم العالمي.. صور

115 صورة تحكي قصة 115 سنة من عمر المتحف الإسلامي

فيديو

شاهد.. أول تعليق لـ بشرى بعد أغنية كوبرا
نادر شوقي: رمضان صبحي في استراحة و 24 ساعة تحدد مصير انتقاله للأهلي.. فيديو
نائب رئيس إنبي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع حمدي فتحي.. فيديو
شريف العريان: مصر تستعد لكسر حاجز الخمس ميداليات أوليمبية في منافسات طوكيو 2020.. فيديو
أحمد حسن: بيراميدز يحلم بلقب الكأس أو الدوري ويبحث عن صفقتين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟