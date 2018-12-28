12.4 مليار جنيه جملة أقساط تأمينات الممتلكات المحصلة بنهاية نوفمبر

كشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع جملة أقساط التأمينات المحصلة من قطاع تأمينات الممتلكات خلال الفترة يناير – نوفمبر 2018 إلى 12.4 مليار جنيه، مقابل 11.088 مليار جنيه بالفترة المناظرة يناير – نوفمبر 2017، بفارق 1.3 مليار جنيه.



فيما سجلت جملة الأقساط المحصلة من قطاع تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال خلال الفترة المشار إليها 21.052 مليار جنيه مقابل 25.2 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة بفارق 7.1 مليار جنيه.



وسجلت جملة التعويضات المسددة بقطاع تأمينات الممتلكات خلال الفترة يناير – نوفمبر 2018 نحو 6.4 مليار جنيه مقابل 4.6 مليار جنيه بالفترة المناظرة بزيادة قدرها 1.8 مليار جنيه.



وسجلت جملة التعويضات المسددة بقطاع تأمينات الأشخاص خلال الفترة يناير – نوفمبر 2018 نحو 6.204 مليار جنيه مقابل 6.153 مليار جنيه بالفترة المناظرة بزيادة قدرها 51 مليون جنيه.



