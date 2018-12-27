ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مرور القاهرة تكشف ميعاد إصلاح فواصل كبارى أكتوبر وعباس وغمرة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:55 م
كوبري أكتوبر
كوبري أكتوبر
كتب محمد صبري
أكد مصدر أمنى بمرور القاهرة أنه تقرر حصول إحدى الشركات على تصريح لبدء في أعمال إصلاح فواصل 3 كباري بالعاصمة وهي كوبرى 6 أكتوبر وكوبري عباس وكوبري غمرة بحيث تكون جميع الأعمال بقطع حارة واحدة وترك الحارة الأخرى لمرور السيارات.

وأشار المصدر إلى أنه سوف تكون الأعمال ابتداءا من الساعة 12 ليل منتصف اليوم الخميس حتى الساعة 6 صباح يوم الأحد، على أن تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتيسير الحركة المرورية.

ومن المقرر أن تقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لإرشاد قائدي المركبات.

ترشيحاتنا

نجم بيراميدز يقترب من الدورى السعودى

حتحوت: هذه مميزات صدى البلد عن بقية الفضائيات.. فيديو

أمينة الباجوري تنصح بريجيم التمر: يحقق نتائج مذهلة فى وقت قصير.. فيديو

تركي آل الشيخ: عادل إمام وهنيدي مقابل المريسل والشريف

مرور القاهرة تكشف ميعاد إصلاح فواصل كبارى أكتوبر وعباس وغمرة

بعد 9 أيام قضاها داخل البئر .. انتشال جثة الشاب الجزائري الذي أثار الرأي العام..فيديو

توفيق عكاشة: السيسي شايف اللي إحنا مش شايفينه.. فيديو

رسميا.. إنبي يغلق الباب أمام الأهلي فى ضم نجم الفريق

المقاولون العرب: تنفيذ محور روض الفرج بأيدٍ مصرية ونستمد قوتنا من الرئيس

رمضان عفيفي يوضح الحكمة من عدم عودة المطلقة ثلاثا إلا بعد الزواج من آخر

فى عيد ميلاده .. سر إخفاء سمير صبرى زواجه وابنه الوحيد لسنوات طويلة

وكيل رمضان صبحي يكشف إمكانية مشاركته مع الأهلى أمام بيراميدز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصمم الأزياء محمد نور في ضيافة صدى البلد.. صور

أمينة الباجوري في ندوة صدى البلد: الغمازات الصناعية تستغرق 10 دقائق.. بلازما الشعر سمعتها سيئة في مصر.. أجهزة الليزر تحتاج لطبيب مختص.. واحذروا عروض فيسبوك..صور

وزير الثقافة تشهد حفل ختام فعاليات يوم المترجم العالمي.. صور

115 صورة تحكي قصة 115 سنة من عمر المتحف الإسلامي

انطلاق البطولة العربية والإفريقية لكرة السرعة بمشاركة 13 دولة.. صور

فيديو

تحت شعار لا تربية ولا تعليم.. طالب يقطع شرح مدرسته بوصلة رقص فى الفصل
كيف تساعدين طفلك في الإمتحانات..5 نصائح من لايف كوتش هبة أبو الخير..فيديو
موجز البلد | السياح يحتفون بالسيسي.. قرارات ملكية جديدة بالسعودية.. وبراءة محمد صلاح والخطيب
تامر أمين يطالب محمد صلاح بالرحيل حال انضمام اللاعب الإسرائيلى لـ ليفربول
«FACE TECH» أو «فيستيك».. قريبا على موقع صدى البلد "كل خميس".. انتظرونا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟