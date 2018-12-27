مرور القاهرة تكشف ميعاد إصلاح فواصل كبارى أكتوبر وعباس وغمرة

أكد مصدر أمنى بمرور القاهرة أنه تقرر حصول إحدى الشركات على تصريح لبدء في أعمال إصلاح فواصل 3 كباري بالعاصمة وهي كوبرى 6 أكتوبر وكوبري عباس وكوبري غمرة بحيث تكون جميع الأعمال بقطع حارة واحدة وترك الحارة الأخرى لمرور السيارات.



وأشار المصدر إلى أنه سوف تكون الأعمال ابتداءا من الساعة 12 ليل منتصف اليوم الخميس حتى الساعة 6 صباح يوم الأحد، على أن تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتيسير الحركة المرورية.



ومن المقرر أن تقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لإرشاد قائدي المركبات.