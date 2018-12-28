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أخبار العالم

الكونجو تطرد سفير الاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات الرئاسية

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
رويترز
قالت جمهورية الكونجو الديمقراطية  الخميس إنها ستطرد سفير الاتحاد الأوروبي بارت اوفري ردا على تجديد تم في الآونة الأخيرة لعقوبات التكتل ضد مسؤولين في البلاد بينهم مرشح أحد أحزاب الائتلاف الحاكم لمنصب الرئيس.

وجاء القرار الذي أعلنته وزارة الخارجية عقب اجتماع مع السفراء الأجانب في كينشاسا بعد عامين من فرض العقوبات للمرة الأولى وقبل ثلاثة أيام فقط من انتخابات طال انتظارها.

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