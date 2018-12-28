17.7 مليون جنيه مبيعات العرب بالبورصة الأسبوع الماضي

سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب بالبورصة الأسبوع الماضي صافي شراء بقيمة 19ر4 مليون جنيه بينما سجل المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 70ر17 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



يذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجل صافي شراء قدره 608ر6مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 08ر833 مليون جنيه خلال نفس الفترة بعد استبعاد الصفقات.



واستحوذت المؤسسات استحوذت على 40ر34% من المعاملات فى البورصة ،وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60ر65% وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 7ر0 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات وفيما يتعلق بسوق السندات اوضح التقرير أن إجمالي قيمة التداول بلغت 254 مليون جنيه ،كما بلغ اجمالي حجم التعامل على السندات نحو 262 ألف سند تقريبا.