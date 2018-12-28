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اقتصاد

2.6 مليار جنيه إجمالي تداولات البورصة الأسبوع الماضي

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 12:59 ص
صدى البلد
محمد صبيح
تراجعت قيم التداول بالبورصة خلال الأسبوع الماضي لتبلغ 6ر2 مليار جنيه من خلال تداول 555 مليون ورقة منفذة على 87 الف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 7ر6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 107ر1 مليار ورقة منفذة على 113 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح التقرير الأسبوعي للبورصة، أن بورصة النيل سجلت قيمة تداول بلغت 4ر3 مليون جنيه ومن خلال تداول 8ر5 مليون ورقة منفذة على 480 عملية ولفت الى أن الأسهم استحوذت على 68ر89 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 32ر10%.

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