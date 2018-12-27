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رياضة

بعد عودة رمضان.. تعرف على الهاربين الـ5 من إخفاق الاحتراف إلى الأهلي

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:10 م
صدى البلد
القسم الرياضي
نسلط الضوء علي أبرز خمسة لاعبين عادوا إلي الوطن عبر بوابة الأهلي بعد فترة إخفاق في الإحتراف الخارجي، وما قدمه هؤلاء اللاعبون مع المارد الأحمر وذلك بعد الإعلان عن عودة رمضان صبحي رسميا للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد الإخفاق وعدم المشاركة الأساسية أثناء احترافه الخارجي، والذي بدأ خلال عام 2016 بالانتقال لفريق ستوك سيتي الإنجليزي، ثم الرحيل إلي هادرسفيلد في الصيف الماضي.

1-رامي ربيعة 

في عام 2014 أعلن نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي ضم مدافع الأهلي الدولي رامي ربيعة لمدة 5 سنوات مقابل 750 ألف يورو، لكن سرعان ما عاد مرة أخري للقلعة الحمراء في عام 2015 بعد فشله في الاستمرار وتثبيت أقدامه مع الفريق البرتغالي.

ومنذ عودة رامي ربيعة للأهلي حتي الآن، لم يخوض ربيعة موسم بأكمله مع المارد الأحمر بسبب إصاباته المتتالية، والتي أبعدته عن المشهد خلال السنتين الأخيرتين.

2-صالح جمعة

خلال موسم 2015-2016، إنضم لاعب الوسط صالح جمعة للأهلي بعد عودته من فترة إعارة غير ناجحة مع فريق ناسيونال ماديرا البرتغالي، والتي بلغت مدتها سنة ونصف، لكن عدم تأقلم صالح مع أجواء الاحتراف، عجل من عودته للدوري المصري مرة أخري.

ومنذ انضمام جمعة للأهلي، لم يترك بصمة واضحة تُذكر مع المارد الأحمر، بل قضي معظم فتراته داخل الفريق في مخالفة لوائح الفريق وتوقيع العقوبات عليه ، حتي أعاره الأهلي للدوري السعودي في العام الماضي، ثم عاد صالح مرة أخري في الموسم الحالي.

3-أحمد حمودي

وفي قائمة العائدين بعد إخفاق الاحتراف، إنضم الجناح أحمد حمودي للنادي الأهلي في بداية عام 2017، بعد قضاء نصف موسم غير ناجح في الدوري السعودي مع الباطن، سبقه أيضا فشل الاستمرار مع النادي السويسري بازل.

وفي مدة دامت عامين، لم يثبت حمودي أحقيته بإرتداء قميص النادي الأهلي خلال ظهوره مع المارد الأحمر في الفترة الأخيرة، ليعلو صوت الانتقادات والمطالبة برحيله خلال الفترة المقبلة.

4-عمرو السولية

إنضم السولية خلال عام 2015 إلي دولة الإمارات العربية المتحدة، في تجربة احترافية عبر فريق الشعب الإماراتي، وبعد 6 شهور فقط ، عاد السولية إلي مصر مرة أخري لينضم للأهلي.

لكن علي عكس اللاعبين المذكورين سلفا، تألق لاعب الوسط مع النادي الأهلي، وحجز عمرو مكانا أساسيا له في تشكيلة القلعة الحمراء، ومنذ إنضمامه وحتي الآن، لم يغب اللاعب عن التشكيل الأساسي سوي لظروف الإصابة أو الإيقاف.

5-أحمد حجازي

ويعد حجازي من اللاعبين الذين لم يوفقوا في أول تجربة إحترافية لهم، وقرروا العودة للدوري المحلي، لكنه عودته ماكانت إلا لإلتقاط الأنفاس، من أجل خوض تجربة أخري كُللت بالنجاح في بلاد الإنجليز.

انضم أحمد حجازي إلي فيرونتينا في عام 2012 بعد تألقه في أولمبياد لندن، لكن لسوء الحظ، لم يتألق اللاعب مع الفريق الإيطالي، حيث أصيب حجازي مرتين متتاليتين بالرباط الصليبي مع الفريق، لتتم إعارته إلي فريق بيروجيا لمدة 6 شهور، ثم ينتهي تعاقده مع الفيولا، ويعود للكرة المصرية مرة أخري منضما للاهلي عام 2015.

وخلال تواجده مع الأهلي، قام أحمد حجازي بتقديم مستويات رائعة، حتي سنحت لإنييستا الكرة المصرية فرصة خوض تجربة احترافية مرة أخري عن طريق ويست بروميتش ألبيون علي سبيل الإعارة لمدة عام، ثم اشتري النادي الإنجليزي بعدها بشهور عقد حجازي من النادي الأهلي نهائيا بعد تألقه اللافت في بطولة البريمييرليج.

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