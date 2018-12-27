ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

استئصال ورم من طفلة عمرها 3 أيام بمستشفى الغردقة العام

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:12 م
استئصال ورم من طفلة
استئصال ورم من طفلة عمرها 3 أيام بمستشفى الغردقة العام
إبراهيم جادالله
نجح فريق طبى ضم أساتذة من معهد اورام اسيوط فى استئصال ورم بالفك العلوي لطفله عمرها 3 ايام وذلك بمستشفى الغردقة العام.

اجري العمليه الجراحيه طاقم طبي من الدكتور هشام حمزه رئيس قسم جراحة الأورام بالمعهد والدكتور سامي عبدالرحمن عميد المعهد استاذ التخدير والدكتور محمود مصطفي المدرس المساعد بقسم الجراحة والدكتور معاذ محمد تهامي المدرس المساعد بقسم التخدير والدكتور محمد فرغلي المدرس المساعد بقسم التخدير.

وقال الدكتور تامر مرعى وكيلوزارة الصحة بالبحر الاحمر إن ذلك يأتى فى اطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر ومعهد أورام اسيوط .

كان الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، قالقافلة الطبية من معهد أورام جامعة أسيوط برئاسة الدكتور سامي عبدالرحمن، عميد المعهد، في أول تطبيق فعلي للبرتوكول الموقع بين مديرية الصحة بالبحر الأحمر، ومعهد أورام أسيوط.

وأعلن وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن الكشف على ١٠٠ حالة أورام، و٥ حالات أورام أطفال، وشملت القافلة تخصصات "جراحة الأورام، وباطنة، وأورام الأطفال، والأشعة، والتخدير، والكلينكال باثولجي، والصيدلة الإكلينيكية".
استئصال ورم من طفلة عمرها 3 أيام بمستشفى الغردقة العام
استئصال ورم من طفلة عمرها 3 أيام بمستشفى الغردقة العام
استئصال ورم من طفلة عمرها 3 أيام بمستشفى الغردقة العام
استئصال ورم من طفلة عمرها 3 أيام بمستشفى الغردقة العام
استئصال ورم من طفلة عمرها 3 أيام بمستشفى الغردقة العام

ترشيحاتنا

رسالة من الحضري لباهر محمدي بعد عرضه للبيع ..صور

محمد صلاح يدعم كوليبالي ضد العنصرية

إيران تعلن: قاسم سليماني على قيد الحياة

مصير تركى آل الشيخ فى رئاسة الاتحاد العربى بعد إعفائه من منصبه السعودي

حقيقة مقتل قاسم سليماني.. أخطر رجل في العالم.. صورة

مرور القاهرة تكشف ميعاد إصلاح فواصل كبارى أكتوبر وعباس وغمرة

فستان رانيا يوسف المثير للجدل بـ 250 جنيها

بلطجية يقتحمون تصوير مسلسل بحر بالأسلحة البيضاء

خبير اقتصادي يتوقع خفض أسعار الفائدة بنسب 2% أو 3% خلال 2019

أمينة الباجوري: السكر الدايت كارثي وغير فعال فى التخسيس.. فيديو

وكيل رمضان صبحي يكشف إمكانية مشاركته مع الأهلى أمام بيراميدز

عمرو أديب يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ عقب إعفائه من منصبه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصمم الأزياء محمد نور في ضيافة صدى البلد.. صور

أمينة الباجوري في ندوة صدى البلد: الغمازات الصناعية تستغرق 10 دقائق.. بلازما الشعر سمعتها سيئة في مصر.. أجهزة الليزر تحتاج لطبيب مختص.. واحذروا عروض فيسبوك..صور

وزير الثقافة تشهد حفل ختام فعاليات يوم المترجم العالمي.. صور

115 صورة تحكي قصة 115 سنة من عمر المتحف الإسلامي

انطلاق البطولة العربية والإفريقية لكرة السرعة بمشاركة 13 دولة.. صور

فيديو

تحت شعار لا تربية ولا تعليم.. طالب يقطع شرح مدرسته بوصلة رقص فى الفصل
كيف تساعدين طفلك في الإمتحانات..5 نصائح من لايف كوتش هبة أبو الخير..فيديو
موجز البلد | السياح يحتفون بالسيسي.. قرارات ملكية جديدة بالسعودية.. وبراءة محمد صلاح والخطيب
تامر أمين يطالب محمد صلاح بالرحيل حال انضمام اللاعب الإسرائيلى لـ ليفربول
«FACE TECH» أو «فيستيك».. قريبا على موقع صدى البلد "كل خميس".. انتظرونا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟