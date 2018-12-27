استئصال ورم من طفلة عمرها 3 أيام بمستشفى الغردقة العام

نجح فريق طبى ضم أساتذة من معهد اورام اسيوط فى استئصال ورم بالفك العلوي لطفله عمرها 3 ايام وذلك بمستشفى الغردقة العام.



اجري العمليه الجراحيه طاقم طبي من الدكتور هشام حمزه رئيس قسم جراحة الأورام بالمعهد والدكتور سامي عبدالرحمن عميد المعهد استاذ التخدير والدكتور محمود مصطفي المدرس المساعد بقسم الجراحة والدكتور معاذ محمد تهامي المدرس المساعد بقسم التخدير والدكتور محمد فرغلي المدرس المساعد بقسم التخدير.



وقال الدكتور تامر مرعى وكيلوزارة الصحة بالبحر الاحمر إن ذلك يأتى فى اطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر ومعهد أورام اسيوط .



كان الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، قالقافلة الطبية من معهد أورام جامعة أسيوط برئاسة الدكتور سامي عبدالرحمن، عميد المعهد، في أول تطبيق فعلي للبرتوكول الموقع بين مديرية الصحة بالبحر الأحمر، ومعهد أورام أسيوط.



وأعلن وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن الكشف على ١٠٠ حالة أورام، و٥ حالات أورام أطفال، وشملت القافلة تخصصات "جراحة الأورام، وباطنة، وأورام الأطفال، والأشعة، والتخدير، والكلينكال باثولجي، والصيدلة الإكلينيكية".

