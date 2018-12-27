اعتماد توقيعات القائمين بأعمال نقابة الصيادلة.. ومؤتمر صحفي الأحد

قال الدكتور حسام حريرة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن بنك مصر اعتمد، اليوم، توقيعات الدكتور عصام عبد الحميد، القائم بأعمال النقيب، والدكتور أحمد عبيد أمين الصندوق، والدكتور فتح الله الشرقاوى أمين الصندوق المساعد، بعد إغلاق الحساب الخاص بـ محي عبيد، النقيب الموقوف، بعد صدور حكم قضائى بتأييد وقفه عن مهام منصبه كنقيب.



وأوضح حريرة، لـ صدى البلد، أن المجلس خاطب البنوك، لوقف التعامل مع النقيب الموقوف، مضيفًا انه يوجد تعاون من الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات، وسرعة غلق الحسابات، مضيفا أن المجلس يتابع فتح الحسابات الخاصة بهم في مختلف البنوك.



وأشار عضو المجلس، إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي يوم الاحد المقبل بدار الحكمة لمناقشة الإجراءات للمرحلة القادمة.