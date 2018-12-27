يوسف العبد: نحتاج زيادة 30% من استهلاك الدواجن للوصول إلى المعدل العالمي

قال يوسف العبد، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، ورئيس لجنة الادوية والشركات، ان المواطن المصري يستهلك 12 كيلو سنويًا من الدواجن، والاستهلاك العالمي يتراوح بين 13 -16 كيلو سنويا، ويوجد دول يتراوح الاستهلاك فيها من 40- 50 كيلو سنويا.



وأكد العبد في تصريحات لصدى البلد، ان المواطن المصري يحتاج أكثر من 30% للوصول إلى الاستهلاك العالمي، مضيفا أن من يتحدث عن إصابة المصريين بالسمنة لتناول الدواجن غير واضح.



وأضاف رئيس لجنة الشركات، ان جمهورية مصر العربية بها 100 ألف طبيب بيطري فقط، دليل على التدهور الكارثي لمهن الطب البيطري، والأمن الغذائي.