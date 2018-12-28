الجيش في أسبوع..الرئيس يفتتح بشائر الخير 2 بالإسكندرية ومشروعات قومية فى مجال الزراعات بالعاشر من رمضان..والقوات المسلحة تنهي استعداداتها لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد

حصاد القوات المسلحة في أسبوع:

الرئيس يفتتح مشروع "بشاير الخير -2" بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية

الرئيس يفتتح عددا من المشروعات القومية فى مجال الزراعات المحمية

القوات المسلحة تنهي استعداداتها لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد

رئيس الأركان يلتقي وزير البحرية الأمريكي لبحث قضايا الشرق الأوسط

ختام فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك العقبة 4

القوات المسلحة تطلق باقة خدمات جديدة خاصة بالتجنيد عبر المركز الإلكتروني



ينشر موقع صدى البلد الإخباري أهم الأخبار التي نشرت عن القوات المسلحة هذا الأسبوع، حيث افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشروع "بشاير الخير -2" بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية والتي نفتها المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع مؤسسات القطاع المدني.



كما افتتح الرئيس عددا من المشروعات القومية فى مجال الزراعات المحمية بمنطقة العاشر من رمضان، والتي أقامتها الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، فيما ألقى الفريق محمد فريد ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وزير البحرية الأمريكي، لبحث قضايا الشرق الأوسط.



فيما أنهت القوات المسلحة استعداداتها لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، فيما أطلقت القوات المسلحة باقة خدمات جديدة خاصة بالتجنيد عبر المركز الإلكتروني، كما شهد هذا الأسبوع ختام فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك العقبة 4.



الرئيس يفتتح مشروع "بشاير الخير -2" بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشروع التطوير الحضاري "بشاير الخير -2" بمنطقة غيط العنب بمحافظة الإسكندرية، حيث يشتمل منطقة إسكان شاملة المرافق والخدمات وعددا من المنشآت الحيوية من بينها مستشفى متكامل ومجمعات تجارية وخدمية ومركز للتدريب المهني، وآخر لذوي الاحتياجات الخاصة وحديقة تعليمية للأطفال، ويعد المشروع نمطا حضاريا لتطوير المناطق السكنية غير الآمنة والخطرة على مستوى الجمهورية.



مشروع التطوير الحضارى "بشاير الخير -2" بمنطقة غيط العنب يتكون من مسطح أرض المشروع بمساحة 50 ألف م2 بما يعادل 12 فدان تقريبًا مقام عليها 37 عمارة بإجمالى 1869 وحدة سكنية كاملة المرافق والفرش والتجهيز توفر الحياة الكريمة لحوالى 10000 مواطن، وتوجد 4 مصاعد كهربائية بكل بلوك سكنى، بالإضافة لمسطح تجارى بمساحة 17 ألف م2 يتكون من 338 محلا تجاريا متوسط مساحة المحل 32 م2 بالدور الأرضى و13 مولا تجاريا بمساحة 915 م 2 للمول الواحد بالدور الأول علوى وطرق أسفلتية بطول 2500 متر و15 ألف م2 أرصفة ومسطحات خضراء.



الرئيس يفتتح عددا من المشروعات القومية فى مجال الزراعات المحمية

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى أحد أهم المشاريع القومية فى مجال الصوب الزراعية بمدينة العاشر من رمضان، والتى تأتى تأكيدًا على مواصلة مسيرة العطاء وتطوير الاستثمارات الزراعية بأرقى المعايير الدولية.



والمشروع يمتد على مساحة 2500 فدان يشمل 600 صوبة زراعية مساحة الواحدة 2.5 فدان روعى فيها وفقًا لأحدث التقنيات العلمية للحصول على أفضل النباتات التى تتميز بالإنتاجية العالية من الثمار والقدرة على مقاومة العديد من أمراض التربة.



كذلك يضم المشروع محطة للفرز والتعبئة بطاقة تصل إلى 400 طن فى اليوم، وتضم ثلاجات للحفظ والتبريد ومعمل للتحليل والأبحاث وغرف للتطهير والتعقيم ومركز للمراقبة والتحكم، فضلا عن مجموعة من المنشآت الإدارية والخدمية والفنية ومجموعة المخازن.



القوات المسلحة تنهي استعداداتها لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد

اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة كافة الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين الإحتفالات برأس السنة وعيد الميلاد المجيد بكافه محافظات الجمهورية.



وقد أتمت الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية إستعداداتها للإنتشار والمعاونة فى تأمين المواطنين فى محيط دور العبادة والمنشأت الحيوية وإعطاء التلقين الكامل لجميع العناصر المشاركة حول كيفية التعامل مع المواقف المختلفة التي قد تعكر صفو الإحتفالات.



وإستعدت عناصر من القوات الخاصة بالعديد من المجموعات القتالية لمعاونة التشكيلات التعبوية في تأمين الإحتفالات، كذلك وحدات التدخل السريع والتي تعمل كإحتياطات قريبة لدعم عناصر التأمين في التصدي للعدائيات المختلفة، كما تشارك عناصر الشرطة العسكرية عناصر الشرطة المدنية في تنظيم العديد من الدوريات المتحركة ونقاط التأمين الثابتة.



وأكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على ضرورة قيام القادة علي كافة المستويات بالتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لتأمين الإحتفالات والتصدى لكافة التهديدات والتصرف فى المواقف الطارئة بالتعاون مع قوات الشرطة.



فضلًا عن قيام عناصر من القوات المسلحة بتعزيز إجراءات التأمين للمنشآت الهامة والأهداف الحيوية بالدولة بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية ، وإتخاذ كافة إجراءات اليقظة لتأمين المجري الملاحي لقناة السويس ومنع محاولات التسلل والتهريب علي كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.



رئيس الأركان يلتقي وزير البحرية الأمريكي لمناقشة إرساء دعائم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط

التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، "ريتشارد سبنسر"، وزير البحرية الأمريكي، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، تناول اللقاء عددًا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فى ضوء تعزيز مختلف جوانب علاقات التعاون العسكري خاصةً في مجالات التدريبات البحرية المشتركة، ونقل وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية والفنية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.



أكد "فريد"، عمق علاقات التعاون العسكرى التى تجمع القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، كما أشاد وزير البحرية الأمريكي، بعلاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين، والتى تؤسس لمزيد من التعاون المشترك فى العديد من المجالات، وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.



ختام فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك العقبة

إختتمت فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك "العقبة 4"، والذي شارك فى تنفيذه عناصر من القوات البرية والبحرية والقوات الخاصة المصرية والأردنية، والذي جرت فعالياته بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الأيام الماضية، ويأتى ضمن خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين بهدف توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات التدريبية .



بدأت المرحلة النهائية للتدريب بعرض لمديرية التدريب العسكرى الأردنية الذى تضمن مراحل الإعداد والتنفيذ للتدريب بدءً من وصول القوات المصرية إلى أماكن التدريب، مرورًا بالتدريب المسبق علي الموضوعات العامة والتخصصية، وانتهاءً بإجراءات التحضير والتجهيز للأفراد والأسلحة والمعدات المشاركة فى التدريب ، ومراحل تنفيذ الرمايات النمطية وغير النمطية داخل ميادين التدريب المختلفة.



وقامت عناصر من القوات الجوية بتنفيذ عمليات الإسقاط والإبرار الجوى للمجموعات القتالية من وحدات المظلات المصرية والأردنية لتطويق مسرح القتال وتهيئة أنسب الظروف لدفع القوة الرئيسية للهجوم من عدة اتجاهات ، ومداهمة المنشآت والمباني التي تسيطر عليها العناصر الإرهابية ومحاصرتها والقضاء عليها، وتنفيذ بيان عملى على عمليات العزل والتطويق واستخدام فرق مكافحة المفرقعات والعبوات الناسفة ، وتنظيم الكمائن وشن الإغارات وتحرير الرهائن والمحتجزين، وتدمير مناطق التأمين الإدارى والأسلحة والذخائر الخاصة بالعناصر الإرهابية مع إتخاذ كافة التدابير والإجراءات لضمان الحفاظ علي أرواح المدنيين الأبرياء ، وتنفيذ أعمال التمشيط والبحث عن الألغام الأرضية وإبطالها.



تزامنت المرحلة مع تنفيذ الوحدات الخاصة البحرية المصرية والأردنية عدد من الHنشطة البارزة شملت تنفيذ عملية انزال جوى من الطائرة البلاك هوك على متن إحدى القطع البحرية ، كما تم تنفيذ الإغارة على عدد من الأهداف الساحلية المعادية والإشتباك معها وتدميرها بواسطة عناصر من الضفادع البشرية والصاعقة البحرية بإستخدام اللنشات السريعة كما تضمنت المرحلة النهائية تنفيذ قفزة الصداقة المشتركة لعناصر المظلات الأردنية والمصرية.



من جانبه أبدى اللواء الركن مصلح فلاح المعايطة مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب للقوات المسلحة الأردنية امتنانه بالمستوى الذي أظهرته القوات المشاركة في التدريب، مؤكدًا أن التدريب يهدف إلى التعاون المثمر بين القوات المسلحة لكلا البلدين، مشيرًا إلى أن هناك تعاون وعلاقات تاريخية راسخة وحروب مشتركة قدمت خلالها مصر والأردن شهداء للدفاع عن القضايا العربية ، وأن مصر تمتلك واحدًا من أقوى الجيوش على مستوى العالم، والمشهود له بالتفوق والتنظيم لدرجة تدعو لـلاحترام والفخر للعرب أجمع.



حضر المرحلة النهائية للتدريب رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة المصرية ومساعد رئيس هيئة الأركان الأردنية للعمليات والتدريب وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأردنية.



القوات المسلحة تطلق باقة خدمات جديدة خاصة بالتجنيد عبر المركز الإلكتروني

شهدت إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة المصرية تطورا في كافة المجالات وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية في التطوير الإداري والإنشائي والتكنولوجي للوصول لأرقى النظم العلمية والعملية للمصريين بالداخل والخارج.



فقد نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية فيديو"إدارة التجنيد والتعبئة" والذى أوضح مراحل التطوير التى شهدتها الإدارة ومنها:-



- اللجان التجنيدية والقضائية بالخارج والتى ساهمت فى تسهيل الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج والرد على استفساراتهم.



- فتح شباك خدمات للعاملين المصريين بالخارج بالتنسيق مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.



- توفير الخدمات التجنيدية لذوي الاحتياجات الخاصة في أماكنهم دون مقابل.



- توفير لجان تجنيدية لشباب التجنيد بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية.



كما ساهمت إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة المصرية فى مكافحة فيروس سي فتم فعليا الكشف على مليون و 200 ألف مواطن خلال الفترة من أبريل 2016 إلى أكتوبر 2018 وتم تقديم العلاج ل6603 من خلال 7 مراكز طبية بمستشفيات القوات المسلحة على مستوى الجمهورية.



وتيسيرا على الشباب تم استحداث شهادة المعاملة التجنيدية على شكل بطاقة الرقم القومي و12 وسيلة تأمين بدلا من الشهادة الورقية مما يساعد على الحفاظ عليه والتداول في المعاملات التجنيدية وتقوم إدارة التجنيد والتعبئة بشكل دورى التواصل من خلال الفيديو كونفرنس بالتواصل مع مناطق التجنيد والتواصل مع الشباب لحل مشكلتهم.



ولأول مرة في تاريخ إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة المصرية تم تنفيذ المركز الإلكتروني لخدمات التجنيد

https://tagned.mod.gov.eg، ويعتبر هذا المركز طفرة كبرى وغير مسبوقة لإدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة المصرية لتستكمل مسيرة حافلة بالإنجازات تحت شعار"الواجب-الشرف-الأمانة".