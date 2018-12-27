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أخبار العالم

القوات الألمانية تعتزم إنهاء تواجدها في أفغانستان

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:17 م
الجيش الألماني
الجيش الألماني
أ ش أ
توقع الجنرال هارالد كويات المفتش السابق للجيش الألماني أن تنسحب قوات بلاده من أفغانستان مع احتمال انسحاب آلاف الجنود الأمريكيين من هناك.

وقال كويات لصحيفة تاجس شبيجل الإلكترونية الإخبارية الألمانية اليوم الخميس "حين تسحب الولايات المتحدة قواتها إلا من الفرقة المتمركزة في أفغانستان، فلم يعد هناك مبرر لألمانيا في مواصلة هذه المهمة"، مضيفا:"أنه إذا أضيف إلى ذلك عدم ضمان حماية ودعم الجنود الألمان بنسبة مئة في المئة فعلى الجيش الألماني أن ينهي عملياته في أفغانستان.

وتوقع الجنرال كويات أن تقوم دول بعينها في حلف شمال الأطلسي "ناتو" مثل بريطانيا بزيادة وحداتها للتعويض عن انسحاب الجنود الأمريكيين.

جدير بالذكر أنه يتمركز حاليا حوالي 1100 جندي ألماني في أفغانستان في إطار عملية الدعم والتدريب التي يقودها حلف (الناتو) أطلق عليها الدعم الحازم ، ويعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخفيض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان البالغ عددها حوالي 14 ألفا بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

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