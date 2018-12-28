لهذا السبب.. تناول السبانخ عصير بدلا من طبخها

أكدت دراسة علمية حديثة أن تقطيع السبانخ ووضعها في عصير أو خلطها مع الألبان، أفضل من طبخها.



وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة سويدية، أن طبخ السبانخ يؤدي إلى تحلل مضادات الأكسدة الموجودة فيها ما يقلل استفادة الجسم منها وفقال"dailymail"



وتعمل مضادات الأكسدة في السبانخ على منع أكسدة الجزيئات الأخرى وترميم الخلايا التالفة الناجمة عن الجزيئات الحرة.



وأشارت الدراسة إلى أن غليان السبانخ يؤدي إلى تدمير فيتامين اللوتين المهم لصحة العين والقلب.



وقالت الباحثة المشاركة في الدراسة روزانا تشونج إنه عندما يتم تقطيع السبانخ إلى قطع صغيرة، يهدر الكثير من اللوتين الموجود في الأوراق.