ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

لهذا السبب.. تناول السبانخ عصير بدلا من طبخها

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
ريهام قدري
أكدت دراسة علمية حديثة أن تقطيع السبانخ ووضعها في عصير أو خلطها مع الألبان، أفضل من طبخها.

وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة سويدية، أن طبخ السبانخ يؤدي إلى تحلل مضادات الأكسدة الموجودة فيها ما يقلل استفادة الجسم منها وفقال"dailymail"

وتعمل مضادات الأكسدة في السبانخ على منع أكسدة الجزيئات الأخرى وترميم الخلايا التالفة الناجمة عن الجزيئات الحرة.

وأشارت الدراسة إلى أن غليان السبانخ يؤدي إلى تدمير فيتامين اللوتين المهم لصحة العين والقلب.

وقالت الباحثة المشاركة في الدراسة روزانا تشونج إنه عندما يتم تقطيع السبانخ إلى قطع صغيرة، يهدر الكثير من اللوتين الموجود في الأوراق.

ترشيحاتنا

حتحوت يكشف موقفا لأبو تريكة أفاده إعلاميا خلال مشواره.. فيديو

خبير عقاري يكشف تفاصيل إنشاء قناة مائية من البحر الأحمر حتى العاصمة الإدارية

بعد عودة رمضان.. تعرف على الهاربين الـ5 من إخفاق الاحتراف إلى الأهلي

القرنبيط .. للتخلص من الكرش والدهون

نجوم يواسوا كوليبالي بعد تعرضه للعنصرية..أبرزهم صلاح ورونالدو

شوقي يوضح الإجراءات الواجب تطبيقها في حالة إتلاف أو فقد تابلت أولى ثانوي

في استفتاء لموقع لبناني..مايا دياب أشيك فنانة عربية لعام 2018 ..صور

أحمد حسن: اتحاد الكرة يبالغ في تسعيرة الحكام الأجانب.. فيديو

قصة برنامج العلم والإيمان.. بدأ بـ 30 جنيها وأصبح الأشهر وتدخلت إسرائيل لإيقافه

بعد 9 أيام قضاها داخل البئر .. انتشال جثة الشاب الجزائري الذي أثار الرأي العام..فيديو

ختامها مسك .. مصر تنافس على استضافة الكان .. 2018 عام إنجازات وانكسارات اتحاد الكرة

خبراء يطلقون مبادرة مصر دولة بحرية لزيادة الدخل القومي من الدولار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في استفتاء لموقع لبناني..مايا دياب أشيك فنانة عربية لعام 2018 ..صور

مصمم الأزياء محمد نور في ضيافة صدى البلد.. صور

أمينة الباجوري في ندوة صدى البلد: الغمازات الصناعية تستغرق 10 دقائق.. بلازما الشعر سمعتها سيئة في مصر.. أجهزة الليزر تحتاج لطبيب مختص.. واحذروا عروض فيسبوك..صور

وزير الثقافة تشهد حفل ختام فعاليات يوم المترجم العالمي.. صور

115 صورة تحكي قصة 115 سنة من عمر المتحف الإسلامي

فيديو

شاهد.. أول تعليق لـ بشرى بعد أغنية كوبرا
نادر شوقي: رمضان صبحي في استراحة و 24 ساعة تحدد مصير انتقاله للأهلي.. فيديو
نائب رئيس إنبي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع حمدي فتحي.. فيديو
شريف العريان: مصر تستعد لكسر حاجز الخمس ميداليات أوليمبية في منافسات طوكيو 2020.. فيديو
أحمد حسن: بيراميدز يحلم بلقب الكأس أو الدوري ويبحث عن صفقتين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟