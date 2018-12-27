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السجينى: ملحمة من المشروعات تنفذ بين المجتمع المدنى والقوات المسلحة والدولة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:30 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الإسكندرية تعانى من كثافة سكانية مثل أى محافظة ايضا تعانى من مشكلة انتشار العشوائيات فى الفترة الماضية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلامى أحمد سمير وريهام الديب، أن بشاير الخير تتم بملحمة من المشروعات بالتعاون بين المجتمع المدنى ورجال القوات المسلحة والدولة.

وتقدم بالتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قام به فى الاسكندرية والعمل في القضاء على المناطق العشوائية.

وأشار إلى أن الرئيس لم يأمر ببناء مساكن فقط بل أمر بتجهيز الشقق بالاجهزة والفرش وتوفير المستشفيات و و المدارس وأيضا فرص العمل.

وكشف أن كل محافظ مطالب بالالمام بما يكون لديه بالمحافظة، مؤكدًا المجلس يخصص يوم الأربعاء للاجتماع ببعض المحافظين لمناقشة المشكلات.

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