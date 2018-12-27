"الوفد مع الناس" تنفي علاقتها بحملة فيروس C الرئاسية

أكدت اللجنة المنظمة لمبادرة الوفد مع الناس، أن حزب الوفد أو أيًا من لجان الوفد في المحافظات ليس له علاقة من قريب أو بعيد بحملة فيروس C لأنها تخص رئاسة الجمهورية وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأعلنت اللجنة المنظمة لمبادرة الوفد مع الناس فى بيان صحفى لها أن وزارة الصحة أفضل المؤسسات الصحية التي تقوم بفعاليات القوافل الطبية لما لها من خبرات مهنية جيدة في المجال الطبي والتنظيمي وهذه الخبرات يتم تدعيمها من الحكومة، ولهذا لجأ حزب الوفد إلى وزارة الصحة لتنفيذ المبادرة ولم يلجأ إلى أي مؤسسات صحية أخرى.



وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن وزارة الصحة وافقت مشكورة على التفاعل مع مبادرة الوفد مع الناس لخدمة المواطنين في محافظة الجيزة على مدى شهر كامل.