السجينى: كل محافظ مطالب بوضع رؤية فى التعامل مع المشكلات

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المحافظ فى أى محافظة يعتبر هو الحاكم لمحافظته وعليه ان يرصد ما تم من مشروعات وما تحتاجه تلك المشروعات.



وأضاف خلال حواره ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلامى أحمد سمير وريهام الديب، أن كل محافظ يجب أن يكون له رؤية فى التعامل مع المشكلات السكانية الموجودة.



وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب جميع المحافظين بالإخبار عن الاحوزة العمرانية وملكياتها من قِبل المواطنين.



وكشف أن مصر فى 2019 ستكون خالية من العشوائيات وذلك بتعليمات من الرئيس السيسي، وكشف أن الرئيس حريص على متابعة المشروعات.

