ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

السجينى: كل محافظ مطالب بوضع رؤية فى التعامل مع المشكلات

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:23 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المحافظ فى أى محافظة يعتبر هو الحاكم لمحافظته وعليه ان يرصد ما تم من مشروعات وما تحتاجه تلك المشروعات.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلامى أحمد سمير وريهام الديب، أن كل محافظ يجب أن يكون له رؤية فى التعامل مع المشكلات السكانية الموجودة.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب جميع المحافظين بالإخبار عن الاحوزة العمرانية وملكياتها من قِبل المواطنين.

وكشف أن مصر فى 2019 ستكون خالية من العشوائيات وذلك بتعليمات من الرئيس السيسي، وكشف أن الرئيس حريص على متابعة المشروعات.

ترشيحاتنا

نجم بيراميدز يقترب من الدورى السعودى

العلميين تقدم طلبا لمجلس النواب بشأن إدارة الصيادلة لشركات ال toll

بعد 9 أيام قضاها داخل البئر .. انتشال جثة الشاب الجزائري الذي أثار الرأي العام..فيديو

قصة برنامج العلم والإيمان.. بدأ بـ 30 جنيها وأصبح الأشهر وتدخلت إسرائيل لإيقافه

رسميا .. أحمد عفيفي يعلن انتهاء تعاقده مع قناة بيراميدز

تركي آل الشيخ: عادل إمام وهنيدي مقابل المريسل والشريف

رد فعل بيراميدز على تعيين تركي آل الشيخ رئيسًا لـ هيئة الترفيه

من هو اللاعب الإسرائيلي مصدر تهديد بقاء محمد صلاح في ليفربول

رسميًا.. الأهلي يضم رمضان صبحي من هدرسفيلد لمدة 6 شهور

عمرو أديب يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ عقب إعفائه من منصبه

بهذه الطريقة تتخلص من رائحة الفم الكريهة

موهبة فلسطينية فى القاهرة للتعاقد مع أحد أندية الدوري المصري..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصمم الأزياء محمد نور في ضيافة صدى البلد.. صور

أمينة الباجوري في ندوة صدى البلد: الغمازات الصناعية تستغرق 10 دقائق.. بلازما الشعر سمعتها سيئة في مصر.. أجهزة الليزر تحتاج لطبيب مختص.. واحذروا عروض فيسبوك..صور

وزير الثقافة تشهد حفل ختام فعاليات يوم المترجم العالمي.. صور

115 صورة تحكي قصة 115 سنة من عمر المتحف الإسلامي

انطلاق البطولة العربية والإفريقية لكرة السرعة بمشاركة 13 دولة.. صور

فيديو

تحت شعار لا تربية ولا تعليم.. طالب يقطع شرح مدرسته بوصلة رقص فى الفصل
كيف تساعدين طفلك في الإمتحانات..5 نصائح من لايف كوتش هبة أبو الخير..فيديو
موجز البلد | السياح يحتفون بالسيسي.. قرارات ملكية جديدة بالسعودية.. وبراءة محمد صلاح والخطيب
تامر أمين يطالب محمد صلاح بالرحيل حال انضمام اللاعب الإسرائيلى لـ ليفربول
«FACE TECH» أو «فيستيك».. قريبا على موقع صدى البلد "كل خميس".. انتظرونا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟