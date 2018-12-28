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تعليم

كلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة تقيم حفلًا للموظف المثالي

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 04:30 ص
صدى البلد
عمر سلامة
كرمت أمس كلية الدراسات الإفريقية العليا صباح عبدالستار سالم بمناسبة خروجها لسن التقاعد كما أنها حصلت على لقب الموظفة المثالية لهذا العام.

وقال الدكتور سيد رشاد منسق عام شئون الطلاب الافارقة بجامعة القاهرة فى تصريحات خاصة لصدى البلد إنه تم إجراء احتفالية ودية اليوم قام فيها الدكتور محمد نوفل عميد الكلية و الدكتور عطيه الطنطاوي وكيل الكلية للدراسات العليا بتكريم صباح عبدالستار سالم .

وأضاف رشاد بأن التكريم تم اعترافًا وامتنانًا من إدارة الكلية لها على ما قدمته طوال فترة عملها بالكلية وتفانيها في عملها وشهادة الجميع لها بحسن الخلق والإخلاص في العمل

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