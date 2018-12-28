هندسة القاهرة تقيم حفلًا لحفظة القرآن الكريم

أعلنت كلية الهندسة بجامعة القاهرة عن موعد إقامة حفل تكريم للطلاب المشاركين فى مسابقة القرآن الكريم و ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة و الدكتور السيد تاج الدين عميد الكلية.



وأشار أحمد عبد المقصود، رئيس اللجنة الاجتماعية باتحاد طلاب الكلية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الدكتور السيد تاج الدين أمر بتكريم جميع الطلاب المشاركين بغض النظر عن أصحاب المراكز الأولى و ذلك تشجيعًا لهم.



وأضاف عبدالمقصود بأنه من المقرر إقامة الحفل يوم الاحد الموافق الثلاثون من ديسمبر الجارى بقاعة مجلس الكلية بجوار مكتب العميد فى تمام الثانية عشر و النصف ظهرًا.