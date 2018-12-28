الداخلية بالمرصاد في ميناء الإسكندرية.. إحباط تهريب بضائع غير خالصة الجمارك بقيمة ضرائب مستحقة 37 مليون جنيه.. والتحريات: موظف جمركي وآخر استغلا مهام وظيفتهما في الإضرار بالمال العام

- الداخلية تحبط تهريب كمية من البضائع غير خالصة الرسوم والضرائب بقيمة 37 مليون جنيه

- صاحب شركة توريدات قام باستيراد مستلزمات حيوانات أليفة وأخفي البضائع بداخلهما

- موظف بمصلحة الجمارك تواطأ واستغل مهام وظيفته في ضياع الرسوم المستحقة



نجحت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري بوزارة الداخلية في إحباط محاولة تهريب كمية من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية "بلغت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها مبلغ قدره 37 مليونا و425 ألفا و600 جنيها"، وذلك في واحدة من أقوى الضربات الأمنية.



كانت تحريات الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، أكدت قيام مصطفى إ. أ. مواليد 1982 "صاحب شركة توريدات كائنة بطريق (إسكندرية/مطروح) بدائرة قسم شرطة ثان العامرية (بالإسكندرية) باستيراد رسالتين عبارة عن "مستلزمات لتربية الحيوانات الأليفة" من إحدى الدول الأجنبية، وأخفى ضمن مشمولهما كميات كبيرة من المواد الغذائية.



وأفادت التحريات أن المحاولة تمت بالتواطؤ مع كل من سعيد ح. ر. مواليد 1965، موظف بمصلحة الجمارك ومقيم بمحافظة الإسكندرية ، وإسلام م. ح. مواليد 1986، موظف ومقيم (بالإسكندرية)، حيث قاما باستغلال طبيعة عملهما بالتربح من أعمال وظيفتهما والإضرار العمدي بالمال العام وذلك بالتلاعب في الأوراق من خلال إثبات بأن الصنف هو ذاته الوارد بالمستندات المقدمة (على خلاف الحقيقة) ، ما تسبب في ضياع الرسوم الجمركية المستحقة على الأصناف التي لم يتم إثباتها ، الأمر الذي أضر بالمال العام وساهم في إدخال بضائع مجهولة المصدر للبلاد.



عقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل لجنة أسفرت أعمالها عن صحة ما ورد من معلومات ،وقدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة عليها ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.