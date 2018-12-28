الداخلية: معايير القيادة الآمنة تحافظ على الحياة

أكدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قيام الأقوال الأمنية بإجراء عمليات تمشيط بصورة مستمرة علي مدار الـ 24 ساعة، علي الطرق والمحاور الرئيسية مع متابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية بتحذيرات الشبورة أو سقوط الأمطار، للوقوف علي الحالة علي الطرق، بتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بضرورة وضع حلول لكافة المشكلات المتعلقة بالقضايا المرورية في الشارع.



وتناشد الإدارة، قائدي المركبات علي الطرق السريعة، الالتزام بمعايير القيادة الآمنة، إضافة إلى توخي الحذر في مياه الأمطار ومناطق الشبورة.



كما جددت الإدارة الدعوات لقائدي المركبات والالتزام بالإرشادات الهامة للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور الرئيسية أثناء الطقس السيئ، جاء علي رأسها ضرورة إضاءة كافة أنوار السيارة بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض حال الدخول في الشبورة، لا سيما استخدام أنوار الانتظار، وعدم إغلاق زجاج السيارة لمنع تكثف الماء بداخلها، وتقليل السرعات في حدود الرؤية وليس في حدود السرعات القانونية، واستعمال مساحة المطر، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة، وعدم التوقف في مناطق الشبورة لأي سبب، كما يتوجب مضاعفة مسافة الأمان والسير في منتصف الطريق بالاسترشاد بالخطوط البيضاء، وعدم التخطي الخاطئ للسيارة الأمامية.



وأشارت مصادر أمنية، بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إلى المتابعة المستمرة من قبل كاميرات المراقبة وتلقي بلاغات الإغاثة وإخطارات الحوادث علي الطرق الصحراوية والسريعة، للتدخل بصورة سريعة، وذلك بتوجيهات اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة.



وأضافت المصادر، أن اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، وجه بإستمرار شن حملات مرورية وأمنية بصورة مستمرة علي الطرق الصحراوية لفرض سيطرة امنية والتقليل والحد من الحوادث حفاظا علي أرواح المواطنين، وذلك من خلال شن حملات ضبط السرعات القانونية، والكشف عن قائدي المركبات تحت تأثير المخدر، لاسيما حملات ضبط السيارات نصف النقل حال تحميل ركاب بالصندوق الخلفي.



كما تدفع الادارة بصورة دورية بأقوال متحركة وسيارات الاغاثة إلي الطريق الدائري الاقليمي، لفرض السيطرة الأمنية علي، مع نشر خدمات مرورية علي البوابات الرئيسية للطرق الصحراوية لإغلاقها حال إنخفاض الرؤية وظهور الشبورة المائية حفاظا علي أرواح المواطنين.



وتناشد الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات علي الطرق والمحاور الرئيسية، تنفيذ تعليمات رجال المرور حفاظا على حياتهم، والاتصال على رقم 01221110000.