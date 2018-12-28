ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

الداخلية: معايير القيادة الآمنة تحافظ على الحياة

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 08:24 ص
قوات الامن - ارشيفية
قوات الامن - ارشيفية
أحمد مهدي
أكدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قيام الأقوال الأمنية بإجراء عمليات تمشيط بصورة مستمرة علي مدار الـ 24 ساعة، علي الطرق والمحاور الرئيسية مع متابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية بتحذيرات الشبورة أو سقوط الأمطار، للوقوف علي الحالة علي الطرق، بتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بضرورة وضع حلول لكافة المشكلات المتعلقة بالقضايا المرورية في الشارع.

وتناشد الإدارة، قائدي المركبات علي الطرق السريعة، الالتزام بمعايير القيادة الآمنة، إضافة إلى توخي الحذر في مياه الأمطار ومناطق الشبورة.

كما جددت الإدارة الدعوات لقائدي المركبات والالتزام بالإرشادات الهامة للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور الرئيسية أثناء الطقس السيئ، جاء علي رأسها ضرورة إضاءة كافة أنوار السيارة بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض حال الدخول في الشبورة، لا سيما استخدام أنوار الانتظار، وعدم إغلاق زجاج السيارة لمنع تكثف الماء بداخلها، وتقليل السرعات في حدود الرؤية وليس في حدود السرعات القانونية، واستعمال مساحة المطر، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة، وعدم التوقف في مناطق الشبورة لأي سبب، كما يتوجب مضاعفة مسافة الأمان والسير في منتصف الطريق بالاسترشاد بالخطوط البيضاء، وعدم التخطي الخاطئ للسيارة الأمامية.

وأشارت مصادر أمنية، بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إلى المتابعة المستمرة من قبل كاميرات المراقبة وتلقي بلاغات الإغاثة وإخطارات الحوادث علي الطرق الصحراوية والسريعة، للتدخل بصورة سريعة، وذلك بتوجيهات اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة.

وأضافت المصادر، أن اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، وجه بإستمرار شن حملات مرورية وأمنية بصورة مستمرة علي الطرق الصحراوية لفرض سيطرة امنية والتقليل والحد من الحوادث حفاظا علي أرواح المواطنين، وذلك من خلال شن حملات ضبط السرعات القانونية، والكشف عن قائدي المركبات تحت تأثير المخدر، لاسيما حملات ضبط السيارات نصف النقل حال تحميل ركاب بالصندوق الخلفي.

كما تدفع الادارة بصورة دورية بأقوال متحركة وسيارات الاغاثة إلي الطريق الدائري الاقليمي، لفرض السيطرة الأمنية علي، مع نشر خدمات مرورية علي البوابات الرئيسية للطرق الصحراوية لإغلاقها حال إنخفاض الرؤية وظهور الشبورة المائية حفاظا علي أرواح المواطنين.

وتناشد الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات علي الطرق والمحاور الرئيسية، تنفيذ تعليمات رجال المرور حفاظا على حياتهم، والاتصال على رقم 01221110000.

ترشيحاتنا

طقس اليوم الجمعة: أمطار على عدة مناطق وصقيع وشبورة بالصعيد

الصحف السعودية: الرياض تجري تعديلات حكومية هامة شملت مجلسي السياسة والاقتصاد.. الإمارات تعيد علاقتها مع سوريا لمواجهة "التغول الإيراني".. البحرين تسقط الجنسية عن 14 شخصا

حكم الشرع فى اتباع المرأة للجنائز

لهذا السبب.. تناول السبانخ عصير بدلا من طبخها

البحرين تعلن استمرار العمل في سفارتها لدى سوريا

انطلاق فعاليات النسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري.. صور

التصرف الصحيح لمن أخذ مال غيره بغير وجه حق

الداخلية: معايير القيادة الآمنة تحافظ على الحياة

خبراء يطلقون مبادرة مصر دولة بحرية بهدف زيادة الدخل القومي

خالد عبد العال : معرض القاهرة للكتاب ثراء ثقافي ودعم لحركة السياحة

البنك المركزي يكشف أسباب زيادة السيولة المحلية

في 5 دقائق.. الليمون وزيت اللوز سر توحيد نضارة البشرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق فعاليات النسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري.. صور

في استفتاء لموقع لبناني..مايا دياب أشيك فنانة عربية لعام 2018 ..صور

مصمم الأزياء محمد نور في ضيافة صدى البلد.. صور

أمينة الباجوري في ندوة صدى البلد: الغمازات الصناعية تستغرق 10 دقائق.. بلازما الشعر سمعتها سيئة في مصر.. أجهزة الليزر تحتاج لطبيب مختص.. واحذروا عروض فيسبوك..صور

وزير الثقافة تشهد حفل ختام فعاليات يوم المترجم العالمي.. صور

فيديو

شاهد.. أول تعليق لـ بشرى بعد أغنية كوبرا
شريف العريان: اتحاد كرة القدم غني ولا يحصل على دعم من الدولة.. فيديو
نادر شوقي: رمضان صبحي في استراحة و 24 ساعة تحدد مصير انتقاله للأهلي.. فيديو
نائب رئيس إنبي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع حمدي فتحي.. فيديو
شريف العريان: مصر تستعد لكسر حاجز الخمس ميداليات أوليمبية في منافسات طوكيو 2020.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟