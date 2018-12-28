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محافظات

رئيس مدينة القصير: أعمال الصرف الصحى بشارع بورسعيد جارية على قدم وساق

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 06:00 ص
رئيس مدينة القصير
رئيس مدينة القصير : اعمال الصرف الصحى بشارع بورسعيد جارية
إبراهيم جادالله
قال اللواء ا.ح يوسف الشاهد رئيس مدينة القصير ، إن أعمال الصرف الصحى بشارع بورسعيد جارية على قدم وساق ، مشيرا بأنه يتم أعمال الحفر طبقا للمواصفات الفنية المتفق عليها، موضحا أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات ووضع جداول زمنية للانتهاء من الأعمال فى المواعيد المحددة لها.

وأشار الشاهد بأن شارع بورسعيد من الشوارع الحيوية والهامة بالمدينة، لافتا أن مشروع الصرف الصحى من المشروعات التنموية التى حظيت بها مدينة القصير.

الجدير بالذكر أن هناك حالة من الجدل بين ابناء القصير بسبب تأخر الانتهاء من أعمال الحفر لتوصيل وصلات الصرف الصحى مما تسبب فى حالة من الركود بواحد من الشوارع الحيوية بمدينة القصير.

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