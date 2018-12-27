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أخبار البلد

الغندور: لا توجد دراسة عن إصابة المصريين بالسمنة من تناول الدواجن

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:37 م
صدى البلد
محمد غالي
قال الدكتور أحمد الغندور، عضو مجلس الأطباء البيطريين، و مقرر لجنة تنمية الموارد، أنه لا توجد أي دراسة تفيد بإصابات المواطن بالسمنة نتيجة تناول الدواجن.

وأكد الغندور في تصريحات لصدى البلد، انه يجب اتخاذ اجراءات لتحسين الصحة البيطريه بصفة عامة لتدهورها في السنوات الأخيرة، لغياب الاطباء البيطري والذي يبلغ عددهم 100 طبيب على مستوى الجمهورية.

وأضاف مقرر لجنة تنمية الموارد، ان الدواجن واللحوم المجمدة والمستوردة، تعد من مسببات السمنه، لسوء جودة الاعلاف المستخدمة، والاستعانة بجرعات عالية من الأدوية والهرمونات الضارة.

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