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حوادث

مصادر: قانون المرور الجديد ضم قوانين 17 دولة وسيقلل من العنصر البشري

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 07:09 ص
حملات المرور
حملات المرور
أحمد مهدي
قالت مصادر مطلعة علي قانون المرور الجديد، ان القانون الذي يُنظر أمام مجلس النواب الآن، تم الإطلاع علي قوانين المرور في أكثر من 17 دولة مختلفة للوصول إلي قانون شامل علي أحدث المواصفات العالمية ويضم التكنولوجيا الحديثة، ولعل من أبرزها قوانين الإمارات وإنجلترا وفرنسا والولايات الأمريكية المتحدة.

وتابعت المصادر، كان علي رأس الاهتمامات إلغاء العمل اليدوي والعنصر البشري أو محاولة تقليله إلي ابعد الحدود، والعمل بمنظومة إلكترونية، كذلك تدعيم الضباط بالشارع المصري بما يقرب من 3 آلاف جهاز يعمل إلكترونيا للقضاء علي المنظومة الورقية في تحرير المخالفات.

وأكدت المصادر، أنه جار تنفيذ البنية التحتية الأساسية لتطبيق تكنولوجيا المرور الحديثة في القانون، لاسيما الدور الهام الذي سيلعبه في نقل البلاد نقلة حضارية.

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