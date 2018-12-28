رئيس جامعة أسوان يهدى درع الجامعة للسكرتير العام المساعد للمحافظة.. صور

أهدى وفد من جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب، درع الجامعة إلى عبد الناصر عبد الحميد السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان بمناسبة بلوغه السن القانونية للتقاعد.



ضم الوفد كل من الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، والدكتور أحمد سيد خليل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحسين عبد اللطيف أمين عام الجامعة .



وأكد رئيس جامعة أسوان، تقديره الشديد للجهود الكبيرة التي بذلها عبد الناصر عبدالحميد في خدمة أسوان خلال السنوات الماضية وإسهاماته ودوره البارز وتعاونه الوثيق مع الجامعة خلال الفترة السابقة تحت قيادة اللواء أحمد ابرهيم محافظ أسوان، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد فى حياته المقبلة.