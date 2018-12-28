ضبط 3 آلاف قرص مجهول المصدر لعلاج السكر والضغط بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط 3 آلاف عبوة وقرص لعلاج بعض الأمراض، و8 آلاف قطعة مستلزمات طبية داخل مخزن بمنطقة 6 أكتوبر.



وجه اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حملة أمنية استهدفت المخزن غير المرخص، وتم ضبط مالكه وبحوزته 3 آلاف عبوة وقرص لعلاج أمراض السكر، وضغط الدم، والسمنة، والمكملات الغذائية، وكذا 8,537 ألف قطعة مستلزمات طبية سرنجات، وزيوت طبية، وكريمات مجهولة المصدر.



وكانت معلومات وردت للعميد مصطفي بكري مدير شرطة التموين بالجيزة، تفيد بقيام مالك مخزن "غير مرخص" لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السادس من أكتوبر، بتجميع كميات من أقراص العلاج وكذلك المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، وغير المسجلة بوزارة الصحة ومهربة من سداد الرسوم الجمركية، والمحظور تداولها، وفقًا لما قررته اللجنة المرافقة لمأمورية الضبط من مفتشى الصيادلة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباحًا غير مشروعة .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار إستمرار الحملات.