زياد برجي ينشر صورة طفله يوسف بزى بابا نويل

شارك الفنان اللبناني زياد برجي صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين القصير تويتر، ظهر فيها ابنه يوسف لأول مرة بوجهه كاملا وهو يرتدي زي بابا نويل.



وكان زياد برجي قد طرح قبل أيام أغنيته الجديدة "قاعد على قلبك" بقناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.



الأغنية من الفيلم اللبناني الجديد المهراجا ويقوم زياد برجي بدور الأمير الهندي الذي يأتي من نيودلهي ليتعرف على بطلة الفيلم داليدا خليل، ومن المقرر طرحه يوم 20 ديسمبر.