ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

زياد برجي ينشر صورة طفله يوسف بزى بابا نويل

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 01:57 ص
صدى البلد
سعيد فراج
شارك الفنان اللبناني زياد برجي صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين القصير تويتر، ظهر فيها ابنه يوسف لأول مرة بوجهه كاملا وهو يرتدي زي بابا نويل.

وكان زياد برجي قد طرح قبل أيام أغنيته الجديدة "قاعد على قلبك" بقناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية من الفيلم اللبناني الجديد المهراجا ويقوم زياد برجي بدور الأمير الهندي الذي يأتي من نيودلهي ليتعرف على بطلة الفيلم داليدا خليل، ومن المقرر طرحه يوم 20 ديسمبر.
زياد برجي ينشر صورة طفله يوسف بزى بابا نويل

ترشيحاتنا

أمينة الباجوري في ندوة صدى البلد: الغمازات الصناعية تستغرق 10 دقائق.. بلازما الشعر سمعتها سيئة في مصر.. أجهزة الليزر تحتاج لطبيب مختص.. واحذروا عروض فيسبوك..صور

عمرو مصطفى لـ تركي آل الشيخ: ‏ألف مبروك

كل ما تريد أن تعرفه عن هيئة الترفيه السعودية عقب تولي آل شيخ رئاستها

ضبط 91 ألف لتر سولار قبل تهريبها على 3 سيارات بالمرج

كعادته كل أسبوع.. توفيق عكاشة يطارد الذباب على الهواء

الكونجو تطرد سفير الاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات الرئاسية

وزير التعليم يعين متحدثة إعلامية جديدة

نائب رئيس إنبي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع حمدي فتحي.. فيديو

هاني حتحوت يكشف سبب خلاف إعداد برنامج الماتش بسبب أبو تريكة..فيديو

تعرفي على أعراض تنذر بالإصابة بالجلطة لدى النساء

رد فعل بيراميدز على تعيين تركي آل الشيخ رئيسًا لـ هيئة الترفيه

أحمد حسن عن إعفاء تركي آل الشيخ من منصبه: الأمور مستقرة فى بيراميدز.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في استفتاء لموقع لبناني..مايا دياب أشيك فنانة عربية لعام 2018 ..صور

مصمم الأزياء محمد نور في ضيافة صدى البلد.. صور

أمينة الباجوري في ندوة صدى البلد: الغمازات الصناعية تستغرق 10 دقائق.. بلازما الشعر سمعتها سيئة في مصر.. أجهزة الليزر تحتاج لطبيب مختص.. واحذروا عروض فيسبوك..صور

وزير الثقافة تشهد حفل ختام فعاليات يوم المترجم العالمي.. صور

115 صورة تحكي قصة 115 سنة من عمر المتحف الإسلامي

فيديو

شاهد.. أول تعليق لـ بشرى بعد أغنية كوبرا
نادر شوقي: رمضان صبحي في استراحة و 24 ساعة تحدد مصير انتقاله للأهلي.. فيديو
نائب رئيس إنبي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع حمدي فتحي.. فيديو
شريف العريان: مصر تستعد لكسر حاجز الخمس ميداليات أوليمبية في منافسات طوكيو 2020.. فيديو
أحمد حسن: بيراميدز يحلم بلقب الكأس أو الدوري ويبحث عن صفقتين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟