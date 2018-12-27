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رياضة

أحمد حسن: اتحاد الكرة يبالغ في تسعيرة الحكام الأجانب.. فيديو

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:46 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال أحمد حسن، المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، إن الاتحاد المصري لكرة القدم حدد تكلفة استقدام الحكام الأجانب للتحكيم في مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم في البداية بنحو 15 ألف دولار.

وأضاف أحمد حسن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي زكريا ناصف، خلال برنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»، أنه فوجئ من المسئولين في الاتحاد المصري لكرة القدم بتعديل مبلغ استقدام الحكام الأجانب إلى 25 ألف دولار للحكام الأجانب بواقع 300 ألف جنيه و15 ألفا للحكام العرب.

وتابع أحمد حسن، أن الأرقام المحددة لاستقدام الحكام الأجانب مبالغ فيها وتوجد أندية لا تستطيع أن تدفع تلك الأموال، مؤكدا أنه يحترم الحكام المصريين ويدعمهم ولكن يتم اللجوء إلى الحكام الأجانب في المباريات حتى لا يتعرضوا للظلم وأن يتم اتهامهم بمجاملة فريق على حساب أخر.

وتساءل أحمد حسن، هل استقدام الحكام الأجانب يتكلف تذاكر طيران مضاعفة عن الحكام العرب، موضحا أن هناك دولا أوروبية تكون قيمة تذاكر الطيران بها أرخص من الدول العربية.

وشدد المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، على أنه في حال استمرار تحديد استقدام الحكام الأجانب بنحو 25 ألف دولار سيتم الاعتماد على الحكام المصريين «ونعيش في الضغوط التحكيمية».

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