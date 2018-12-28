الغردقة تتزين بأشجار الكريسماس والزهور والأضواء استعدادا لرأس السنة..صور

انتهت مدينة الغردقة من كامل استعداتها لاستقبال أعياد الكريسماس ورأس السنة حيث تزينت الشوارع و وزينت ميادينها الرئيسية بأشجار الميلاد، والورود، استعدادا لاستقبال عام 2019، حيث تم تجميل ممشى النصر وممشى شيرى والممشى السياحى باشجار الكريسماس والأضواء والديكورات المضيئة و تزينت ميادين الغردقة بأجمل أنواع الزينة والزهور التى تعكس احتفالات الكريسماس مما يضفى جو الاحتفالات، وتم وضع عبارات تهنئة بالعام الجديد باللغة العربية والإنجليزية على مدخل الممشى السياحي، كما تم مضاعفة التواجد الأمني في الممشى وتدعيمه بدوريات متنقلة.



وعقد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، اجتماعا موسعًا مع مديرى مديريات الخدمات لمناقشة استعدادات أعياد الميلاد ورأس السنة، مشددًا على أهمية تحقيق أعلى مستويات للنظافة بما يليق بمكانة البحر الأحمر والسيطرة على الباعة الجائلين فى المناطق السياحية، بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمنى فى محيط المناطق السياحية والكنائس لتأمين احتفالات الكنائس بعيد الميلاد

