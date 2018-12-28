ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

الغردقة تتزين بأشجار الكريسماس والزهور والأضواء استعدادا لرأس السنة..صور

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 02:01 ص
الغردقة تتزين باشجار
الغردقة تتزين باشجار الكريسماس
ابراهيم جادالله
انتهت مدينة الغردقة من كامل استعداتها لاستقبال أعياد الكريسماس ورأس السنة حيث تزينت الشوارع و وزينت ميادينها الرئيسية بأشجار الميلاد، والورود، استعدادا لاستقبال عام 2019، حيث تم تجميل ممشى النصر وممشى شيرى والممشى السياحى باشجار الكريسماس والأضواء والديكورات المضيئة و تزينت ميادين الغردقة بأجمل أنواع الزينة والزهور التى تعكس احتفالات الكريسماس مما يضفى جو الاحتفالات، وتم وضع عبارات تهنئة بالعام الجديد باللغة العربية والإنجليزية على مدخل الممشى السياحي، كما تم مضاعفة التواجد الأمني في الممشى وتدعيمه بدوريات متنقلة.

وعقد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، اجتماعا موسعًا مع مديرى مديريات الخدمات لمناقشة استعدادات أعياد الميلاد ورأس السنة، مشددًا على أهمية تحقيق أعلى مستويات للنظافة بما يليق بمكانة البحر الأحمر والسيطرة على الباعة الجائلين فى المناطق السياحية، بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمنى فى محيط المناطق السياحية والكنائس لتأمين احتفالات الكنائس بعيد الميلاد
الغردقة تتزين بأشجار الكريسماس والزهور والأضواء استعدادا لرأس السنة..صور
الغردقة تتزين بأشجار الكريسماس والزهور والأضواء استعدادا لرأس السنة..صور
الغردقة تتزين بأشجار الكريسماس والزهور والأضواء استعدادا لرأس السنة..صور
الغردقة تتزين بأشجار الكريسماس والزهور والأضواء استعدادا لرأس السنة..صور
الغردقة تتزين بأشجار الكريسماس والزهور والأضواء استعدادا لرأس السنة..صور
الغردقة تتزين بأشجار الكريسماس والزهور والأضواء استعدادا لرأس السنة..صور
الغردقة تتزين بأشجار الكريسماس والزهور والأضواء استعدادا لرأس السنة..صور
الغردقة تتزين بأشجار الكريسماس والزهور والأضواء استعدادا لرأس السنة..صور
الغردقة تتزين بأشجار الكريسماس والزهور والأضواء استعدادا لرأس السنة..صور
الغردقة تتزين بأشجار الكريسماس والزهور والأضواء استعدادا لرأس السنة..صور

ترشيحاتنا

بث مباشر.. مؤتمر صحفى للمتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري

القابضة للمياه: العدادات مسبقة الدفع حماية للمواطن.. فيديو

نجوم يواسوا كوليبالي بعد تعرضه للعنصرية..أبرزهم صلاح ورونالدو

بنوك المناعة.. اكتشاف ثوري للقضاء على السرطان نهائيا

بعد 19 عاما.. الأمل يعود لـ جون عقب معاناته من إلتواء بالعمود الفقري.. صور

رمضان عفيفي يوضح الحكمة من عدم عودة المطلقة ثلاثا إلا بعد الزواج من آخر

أحمد حسن عن إعفاء تركي آل الشيخ من منصبه: الأمور مستقرة فى بيراميدز.. فيديو

قصة برنامج العلم والإيمان.. بدأ بـ 30 جنيها وأصبح الأشهر وتدخلت إسرائيل لإيقافه

#رمضان_صبحي تريند على تويتر بعد إعلان عودته للأهلي

وكيل رمضان صبحي يكشف إمكانية مشاركته مع الأهلى أمام بيراميدز

برلمانى يحصل على الموافقة بإنشاء حديقة أبو غزالة فى المرج الجديدة

عمة وجلابية صعيدي.. ملابس أسقطت سفاح الملاية اللف والخلخال.. نوستالجيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في استفتاء لموقع لبناني..مايا دياب أشيك فنانة عربية لعام 2018 ..صور

مصمم الأزياء محمد نور في ضيافة صدى البلد.. صور

أمينة الباجوري في ندوة صدى البلد: الغمازات الصناعية تستغرق 10 دقائق.. بلازما الشعر سمعتها سيئة في مصر.. أجهزة الليزر تحتاج لطبيب مختص.. واحذروا عروض فيسبوك..صور

وزير الثقافة تشهد حفل ختام فعاليات يوم المترجم العالمي.. صور

115 صورة تحكي قصة 115 سنة من عمر المتحف الإسلامي

فيديو

شاهد.. أول تعليق لـ بشرى بعد أغنية كوبرا
نادر شوقي: رمضان صبحي في استراحة و 24 ساعة تحدد مصير انتقاله للأهلي.. فيديو
نائب رئيس إنبي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع حمدي فتحي.. فيديو
شريف العريان: مصر تستعد لكسر حاجز الخمس ميداليات أوليمبية في منافسات طوكيو 2020.. فيديو
أحمد حسن: بيراميدز يحلم بلقب الكأس أو الدوري ويبحث عن صفقتين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟