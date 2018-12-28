ضبط 4 آلاف عبوة دواء مجهولة المصدر داخل صيدلية بالعجوزة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط 4 آلاف عبوة وقرص أدوية مجهولة المصدر، داخل صيدلية بالعجوزة.



وجه اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حملة أمنية استهدفت الصيدلية، وتم ضبط المدير المسئول وبحوزته 4.283 آلاف عبوة وقرص أدوية خاصة بعلاج أمراض السكر، والكبد والقلب والعظام والغدة الدرقية والجلدية، مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومهربة من سداد الرسوم الجمركية ومحظور تداولها، وفقا لما قررته اللجنة المراقبة لمأمورية الضبط من ادارة التفتيش الصيدلي.



وكانت معلومات وردت للعميد مصطفي بكري مدير شرطة التموين بالجيزة، تفيد بقيام مدير مسئول عن صيدلية بالعجوزة ، بتجميع كميات من أقراص العلاج مجهولة المصدر، والغير مسجلة بوزارة الصحة ومهربة من سداد الرسوم الجمركية، والمحظور تداولها، وفقًا لما قررته اللجنة المرافقة لمأمورية الضبط من مفتشى الصيادلة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباحًا غير مشروعة .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى إستمرار الحملات.