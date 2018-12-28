كارول سماحة: لو ما كان عندى فن كان عندى 5 أو 6 أولاد

قالت المطربة اللبنانية كارول سماحة، إنها فى سن صغيرة كانت تحب سماع أغانى الأطفال، ولكنها كانت تحب أغانى الكبار أكثر، وتحفظ مسرحيات غنائية.



وأضافت سماحة خلال لقائها ببرنامج "شريط كوكتيل"، على فضائية "الحياة"، مع النجم هشام عباس، أنها تعشق الأطفال، والإحساس الذى تعيشه مع ابنتها حاليًا، جعلها تقول: "لو ما كان عندى فن كان عندى 5 أو 6 أولاد"؛ مشيرة الي أن عالم الأطفال عالم برىء يختلف عن عالمنا الذى نعيشه اليوم.



وأكدت سماحة أن من أكثر أغانى الأطفال لها، أغنية "حبيبة أمها"، للمطربة صباح.

