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أسامة كمال: الدبلوماسية المصرية تحركت بشكل حاسم في 2018

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 12:57 ص
صدى البلد
أيمن سيد
قال الإعلامي أسامة كمال، إن الدبلوماسية المصرية تحركت بشكل حاسم في عام 2018، وكان هناك نجاح ساحق في التوجه إلى إفريقيا، ووزارة الخارجية ذكرت أنها نجحت في التعامل مع القضايا الخارجية، والدعم مستمر للشعب الفلسطيني، وشاركنا في مؤتمر دعم العراق.

وأضاف خلال برنامجه "مساء Dmc"، عبر فضائية "dmc": أن اللجنة الرئاسية المصرية المشتركة انعقدت في السودان، لافتًا إلى أنه بجهود الخارجية سترأس مصر الاتحاد الإفريقي العام المقبل.

وتابع: "الخارجية هي اللي جريت وراء المصريين الصيادين اللي مركبهم اتحجزت في تونس أو ليبيا، ووفقت أوضاع المصريين في الأردن، ورجعت فلوس المصريين في العراق".

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