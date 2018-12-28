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حوادث

ضبط المتهمين فى واقعة قتل مزارع وسرقة المواشي بالأقصر

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 12:58 ص
صدى البلد
شمس يونس
نجحت الأجهزة الأمنية بالأقصر فى كشف وضبط المتهمين فى واقعة قتل مزارع وسرقة 3 رؤوس ماشية بجنوب غرب المحافظة.

كان اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر قد تلقى إخطارا يفيد بلاغ من المواطن مصطفى يوسف محمد " 31 سنة " ويقيم بأرمنت الحيط بعثوره على جثة شقيقه حسين "32 سنة " داخل مسكنه بنجع دنقل بأرمنت الوابورات وسرقة 3 رؤوس ماشية من الحظيرة الملحقة بالمنزل

وتبين من التحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة كل من عمرو ع. خ "24 سنة " تاجر مواشى سبق اتهامه فى قضية ضرب وإبراهيم ع.م. " 21سنة " عامل بناء ومحمد م.أ. " 30 سنة " وشهرته "النو" عامل بناء وإبن عمة المتهم الأول سبق اتهامه فى قضية قتل ويقيمون جميعا بمنطقة الغرز غرب أرمنت .

تم ضبط كل من المتهم الأول والثانى وعثر بحوزة الأول على مبلغ 9200 جنيه وبحوزة الثانى على فرد روسى الصنع وجارى ضبط الثالث.

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه جهود البحث أقرا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب ،واعترف المتهمان بحيازة الأسلحة المستخدمة فى الواقعة وأن المبلغ المضبوط حصيلة بيع الرأس الأولى بإسنا.

تم تحرير المحضر رقم 26 أحوال أرمنت وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.   

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