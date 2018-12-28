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حوادث

ضبط 91 ألف لتر سولار قبل تهريبها على 3 سيارات بالمرج

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 02:01 ص
تهريب سولار
تهريب سولار
رامي المهدي
نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، في ضبط مخزن غير مرخص للمواد البترولية بمنطقة المرج.

وردت معلومات أكدتها التحريات تفيد بقيام مدر مسئول عن مخزن "غير مرخص" للمواد البترولية، بالاستيلاء وتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية تمهيدًا لبيعها لأصحاب المحاجر وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المدير المسئول، وبحوزته 91 ألف لتر سولار محملة على 3 سيارات معدة لنقل المواد البترولية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجار استمرار الحملات.

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