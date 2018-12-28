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محافظات

خالد عبد العال : معرض القاهرة للكتاب ثراء ثقافي ودعم لحركة السياحة

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 07:10 ص
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
عبد العزيز جمال
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على دعم المحافظة بالكامل لجهود هيئة الكتاب المصرية، لإقامة معرض القاهرة الدولي واحتفاله باليوبيل الذهبي لمعرض القاهرةوالذي يقام هذا العام بمركز منارة للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ونوه المحافظ في تصريحات صحفية، إلى أهمية المعرض لجميع المصريين من أبناء القاهرة والمحافظات الأخرى لما يمثله من إثراء ثقافي وتدعيما لحركة السياحة الداخلية والخارجية".

من جانبه أكد د. هيثم الحاج خلالها بان معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الخمسين يقام خلال الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير 2019 تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية يضم هذا العام أكثر من 1100 ناشر ودار نشر بمشاركة العديد من الدول الأوروبية والأفريقية والعربية، وأنه تم الاتفاق على إمكانية إنتاج فيلم من القاهرة التراثية لعرضه بالمعرض للتعرف على تاريخ القاهرة وحرفها التراثية بمناسبة مرور 1050 عاما على انشاء القاهرة على يد القائد جوهر الصقلي في عهد المعز لدين الله الفاطمي.

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