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محافظات

حملة لـ صحة بورسعيد لحصر الأسر المشمولة ضمن التأمين الصحى الشامل..الأحد

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 12:58 ص
صحة بورسعيد حملة
صحة بورسعيد حملة لحصر الأسر بالتأمين الصحى الشامل..الأحد
كتب محمد الغزاوى
أعلن الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد انطلاق أعمال حصر الأسر وتسجيلها بالوحدة التابعة لها بمنطقتى عمر بن الخطاب بحي الزهور والكويت بحي المناخ اعتبار من الأحد المقبل

واوضح تعيلب قيام فرق من مديرية الشئون الصحية بالفحص والحصر من خلال كارت فحص الأسرة وتحديد الوحدة التي تخص كل اسرة وموعد الفحص الشامل وفتح ملف عائلي لكل اسرة

ولفت تعيلب الي أنه بدأ بالفعل أعمال الترقيم من خلال فرق الرائدات والتمريض التابعين لمديرية الشئون الصحية حيث يتم ترقيم جميع المنازل والمنشآت السكنية التى يقطنها أسر او سيتم تسكينها فيما بعد

وأهاب وكيل الشئون الصحية بالمواطنين التعاون مع أعضاء حملة الحصر ممن يحملون بطاقة تعريف لهويتهم ويرتدون زى الشئون الصحية

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