حاصل على دورة القيادات الأمنية في مصر.. تعرف على مدير الأمن العام السعودي

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، اليوم الخميس، أمرا ملكيا بتعيين الفريق الأول خالد بن قرار بن غانم الحربي مديرًا للأمن العام السعودي.



ونشرت وكالة الانباء السعودية الرسمية السيرة الذاتية لمدير الأمن العام الجديد في المملكة، مشيرة إلى أن الفريق الأول خالد بن قرار الحربي ولد في المدينة المنورة عام 1962م، وبدأت خدمته العسكرية في عام 1402هـ. تخرج من ثانوية أحد في المدينة المنورة عام 1399 ـ 1400هـ ثم التحق بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض وتخرج منها عام 1402هـ برتبة ملازم حاملًا درجة البكالوريوس في العلوم الأمنية، وتعين في قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة المدينة المنورة، وعمل في كل أقسام القوة، وتدرج فيها من قائد سرية وقائد كتيبة وقائدًا لمركز التجنيد والتدريب ومديرًا للعمليات حتى عين قائدًا لقوة المدينة المنورة عام 1422هـ وفي نهاية عام 1427هـ نقل للعمل في قيادة قوات الطوارئ الخاصة حيث عين مديرًا للعمليات ومن ثم مساعدًا، وفي 1 / 11 / 1431هـ عين قائدًا لقوات الطوارئ الخاصة.



شغل الحربي منصب قائد قوات الطوارئ الخاصة منذ 20 يوليو 2017م. والتحق الحربي بعدد من الدورات في الداخل، منها مكافحة الإرهاب، ودورة الصاعقة والمظلات والعمليات الخاصة، ودورة الإشراف على التدريب، ودورات في الحاسب الآلي.



كما التحق في عدد من الدورات الخارجية في بريطانيا بدورة اللغة الإنجليزية ودورة السيطرة على الشغب ودورة في مكافحة الإرهاب في فرنسا وفي الصين ودورة القيادات الأمنية في جمهورية مصر العربية ودورة اللغة الملايوية ودورة الأركان ماجستير علوم عسكرية في الجمهورية الإندونيسية.