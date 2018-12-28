ضبط 3800 قطعة مستلزمات طبيبة مجهولة المصدر بالسيدة زينب

نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، في ضبط مسئول بإحدى شركات المستلزمات الطبية، بحوزته مستلزمات مجهولة المصدر بالسيدة زينب.



وردت معلومات أكدتها التحريات تفيد بقيام مسئول بالشركة المذكورة بتجميع مستلزمات مجهولة المصدر وذات منشأ أجنبي، وبدون آية مستندات تفيد مشروعية حيازتها.



وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المسئول وبحوزته 3800 قطعة مستلزمات طبية متنوعة، ذات منشأ أجنبى، مجهولة المصدر، وبدون آيه مستندات تفيد مشروعية حيازتها ومصدرها وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة والاقتصاد القومى.