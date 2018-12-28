في استفتاء لموقع لبناني..مايا دياب أشيك فنانة عربية لعام 2018 ..صور

حصلت النجمة مايا دياب هذا العام لقب الفنانة الأشيك وصاحبة الأزياء الغريبة بمعنى الأوريجينال للعام 2018، بعد ان اعلن موقع الجرس اللبناني فوز مايا دياب بالمرتبة الاولي هذا العام .



وتعتبر مايا دياب الثانية بعد نجوى كرم والتي حصلت علي المرتبة الأكثر أناقة بين النجمات العربيات بحسب المتخصصين واستشارات مع كبار الخبراء في 2015، ومنذ عام 2015 لم تستحق أي مطربة اللقب، ليس لأنهن لسن أنيقات، بل لأنهن لم تقدمن جديدًا مذهلًا في إطلالاتهن.



وقد نعرض بعض الاطلالات الانيقة المذهلة للنجمة اللبنانية مايا دياب من الملابس التي منحتها اللقب في 2018 والتي تبدو فيها الاجمل والاشيك هذه العام.