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حوادث

ضبط 9 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك بالقاهرة والقليوبية

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 03:59 ص
صدى البلد
مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط 9 أطنان لحوم ومصنعات لحوم غير صالحة، خلال حملات شنتها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة، ومباحث التموين بمديريات الأمن.

وأسفرت الحملات عن ضبط المدير المسئول عن محل وثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية لحيازته وتجميعه كمية من اللحوم بلغت 5,500 طن "مفروم لحوم – كبده – مفروم دواجن – دهون " غير صالحة للاستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ) وفقًا لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى بالقليوبية.

كذلك نجحت الحملات في ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية (غير مرخصة) بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة .. لحيازته وتجميعه ( كمية من اللحوم ومصنعاتها بلغت 3,200 طن "دهون حيوانية" غير صالحة للاستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ) وفقًا لما قررته اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباحًا غير مشروعة .

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