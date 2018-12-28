هاني شاكر يطرح خلصت السنة دي عبر يوتيوب

طرح الفنان هاني شاكر أغنيته الجديدة "خلصت السنة دي" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعد طرحها أمس عبر راديو 9090 لأول مرة.



وقد انتهى شاكر من تسجيل أغنية "خلصت السنة دى" منذ أيام قليلة وهى من كلمات هاني صارو وألحان أحمد زعيم ومن توزيع شريف قاسم.



من ناحية أخرى انتهى هانى شاكر من تسجيل أغنية أخرى بعنوان "شبهك أوي" باستوديو رسالة بالمهندسين، وهى من كلمات ناصر الجيل، وألحان محمد ضياء، والتوزيع لباسم منير ومن المقرر طرحها قريبا.

