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حوادث

عمة وجلابية صعيدي.. ملابس أسقطت سفاح الملاية اللف والخلخال.. نوستالجيا

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 12:05 ص
لحظة القبض على سفاح
لحظة القبض على سفاح كرموز
ابراهيم مصطفى
جلباب وعمة صعيدي وشارب فتوات كان السبب فى إيقاع سفاح كرموز سعد اسكندر الذي حير ضباط الإسكندرية لعدة سنوات بعد أن استدرج العديد من النساء واغتصبهن وقتلهن وألقى بجثثهن فى ترعة المحمودية.. سفاح كرموز حضر من محافظة أسيوط للإسكندرية للعمل فى تجارة الغلال ولكن هوايته استدراج السيدات بابتسامته ووسامته 19 سيدة وقعن في شباك سفاح كرموز وقتلهن جميعا .. فى ذلك الوقت كانت السيدات يرتدين البرقع والملايات اللف والخلخال كنوع من الموضة. 

دائما ما كان سعد اسكندر يختار السيدات أثناء سيرهن بالأسواق ويقوم بالإيقاع بهن عن طريق وسامته وابتسامته حتى يستدرجهن إلى مخزن الغلال الخاص به على ترعة المحمودية ويقوم باغتصابهن وقتلهن.

جرائم السفاح الصعيدي حيرت الشرطة فى ذلك الوقت بعد أن كان يكشف الضباط الشرطة أثناء البحث عنه فكان دائم التخفي وبعد كل مرة يفلت من قبضة الأمن حددت السيدات أوصاف السفاح فتم الاستعانة باليوزباشي عبد الحميد محمد محمود وقوة من أفراد أمن مركز شرطة نجع حمادي بمحافظة قنا وفى ذلك الوقت تم انتدابهم إلى مديرية أمن الإسكندرية وذلك لكونهم يتقنون اللهجة الصعيدية وبدأت رحلة البحث عن السفاح لمدة 3 أشهر متواصلة يرتدى الضباط الصعايدة الجلباب والعمة الصعيدي يجلسون فى الأسواق للبحث عن اللهو الخفي الذي حير الداخلية وفى أحد الأيام تم إعداد كمين له حتى بدأ السفاح فى استدراج ضحيته وما أن توجه إلى مخزن الغلال الخاص به حتى تم مطاردته من قبل الضباط وإلقاء القبض عليه.

اللواء رفعت عبد الحميد نجل اليوزباشى عبد الحميد محمد محمود يروى تفاصيل القضية التى أصبحت اهتمام الشارع السكندري فى ذلك الوقت يقول : سعد اسكندر أجبر سكان حى كرموز على النوم من الساعة 5 المغرب بعد أن أصبح لهوا خفيا بعد مقتل 19 سيدة فكانت السيدات فى الإسكندرية فى ذلك الوقت يرتدين الملايات اللف والبرقع والخلخال كموضة وكان سفاح كرموز " سعد اسكندر " يمتاز بشكله الوسيم وابتسامته الجذابة فسرعان ما يستدرج السيدات ويعتدي عليهن ويقتلهن وكان المتهم يرتدى الجلباب الصعيدي ويمتلك مخزن للغلال بترعة المحمودية والذي حوله لمسرح لجرائمه.

ويضيف اللواء رفعت عبد الحميد : بعد فشل ضباط الإسكندرية فى إلقاء القبض على سفاح كرموز قررت وزارة الداخلية الاستعانة بضباط من مديرية أمن قنا ووقع الاختيار على والدى اليوزباشى عبد الحميد محمد محمود بقسم شرطة نجع حمادى وعدد من الضباط والأفراد وبالفعل تم تكليفه بالمهمة والسفر إلى الإسكندرية ومكثت المأمورية 3 أشهر متواصلة تم تحديد شخصية المتهم .. ارتدى والدي الجلباب والعمة الصعيدي وتظاهر بأنه تاجر غلال وطلب من سعد اسكندر شراء كمية من الغلال واطمأن له المتهم حتى ألقى القبض عليه أثناء استدراج إحدى السيدات ألقى القبض عليه وقضت المحكمة عليه بالإعدام سنة 1953.
عمة وجلابية صعيدي.. ملابس أسقطت سفاح الملاية اللف والخلخال.. نوستالجيا
عمة وجلابية صعيدي.. ملابس أسقطت سفاح الملاية اللف والخلخال.. نوستالجيا
عمة وجلابية صعيدي.. ملابس أسقطت سفاح الملاية اللف والخلخال.. نوستالجيا
عمة وجلابية صعيدي.. ملابس أسقطت سفاح الملاية اللف والخلخال.. نوستالجيا

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