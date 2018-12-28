تعرف على مميزات العداد مسبوق الدفع.. فيديو

قال المهندس هاني كراوية، إن تشريح استهلاك الكهرباء والغاز والمياه في مصر معتمد على الاستهلاك، والدولة تدعم شرائح معينة، وتم صناعة عداد مختلف عن العدادات الموجودة في العالم، موضحًا: "إذا تأخر الكشاف عن قراءة العداد يمكن أن يدخل في شريحة ثانية، والعداد الجديد فيه ساعة، يبدأ من صفر، ويعيد في نهاية الشهر".



وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال برنامجه "مساء Dmc"، عبر فضائية "dmc": أن العداد مسبوق الدفع فاتورته مساوية للاستهلاك، وهذا ما تريده الدولة".



وأشار إلى أن العداد مسبق الدفع فيه كل البيانات التي يحتاجها المواطن، حتى تسهل على المواطن أن يجدول استهلاكه، موضحًا: "إذا دخل في شريحة أخرى ينبهه".