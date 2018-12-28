ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

منى الشاذلي: 170 ألف صوت شاركوا في استفتاء معكم إلكترونيا

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 01:20 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
أكدت الإعلامية منى الشاذلي، أن عدد المشتركين في استفتاء الأفضل في عام 2018 لبرنامج "معكم"، الذي تقدمه عبر فضائية "CBC"، كان كبيرًا للغاية.

وتابعت خلال حلقة أمس الخميس من البرنامج: "عدد الأصوات التي شاركت في التصويت بشكل إلكتروني وصلت إلى 170 ألف صوت، كما جرى توقيع 4000 استمارة عمل طلاب كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية على حصرها وجمعها".

يعتبر الاستفتاء تقليدًا سنويًا للبرنامج يجريه للمرة الرابعة على التوالي، ويتضمن اختيار أفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل شخصية رياضية، وأفضل ألبوم، وأفضل أغنية، وأفضل أغنية شعبية، وأفضل نص درامي، وأفضل كتاب، وأفضل فيديو على الإنترنت وأفضل صورة صحفية في 2018.

يشارك في تسليم الجوائز للفائزين عددًا من مشاهير المجتمع منهم لاعب الاسكواش المعروف أحمد برادة والإعلامية مها الصغير.

ترشيحاتنا

نجوم يواسوا كوليبالي بعد تعرضه للعنصرية..أبرزهم صلاح ورونالدو

مرور القاهرة تكشف ميعاد إصلاح فواصل كبارى أكتوبر وعباس وغمرة

ولي العهد السعودي بالشورت خلال عطلته الشتوية.. صور

عمة وجلابية صعيدي.. ملابس أسقطت سفاح الملاية اللف والخلخال.. نوستالجيا

أول جلسة تصوير لـ نانسي عجرم في حملها الثالث

القيعي يعلن قيد جيرالدو بديلا لكوليبالي محليا في يناير

هاني حتحوت يكشف سبب خلاف إعداد برنامج الماتش بسبب أبو تريكة..فيديو

وكيل رمضان صبحي يكشف إمكانية مشاركته مع الأهلى أمام بيراميدز

ختامها مسك .. مصر تنافس على استضافة الكان .. 2018 عام إنجازات وانكسارات اتحاد الكرة

أول تعليق من الجبير بعد مغادرته منصب وزير الخارجية السعودية

أمينة الباجوري: السكر الدايت كارثي وغير فعال فى التخسيس.. فيديو

خبير اقتصادي يتوقع خفض أسعار الفائدة بنسب 2% أو 3% خلال 2019

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصمم الأزياء محمد نور في ضيافة صدى البلد.. صور

أمينة الباجوري في ندوة صدى البلد: الغمازات الصناعية تستغرق 10 دقائق.. بلازما الشعر سمعتها سيئة في مصر.. أجهزة الليزر تحتاج لطبيب مختص.. واحذروا عروض فيسبوك..صور

وزير الثقافة تشهد حفل ختام فعاليات يوم المترجم العالمي.. صور

115 صورة تحكي قصة 115 سنة من عمر المتحف الإسلامي

انطلاق البطولة العربية والإفريقية لكرة السرعة بمشاركة 13 دولة.. صور

فيديو

شريف العريان: مصر تستعد لكسر حاجز الخمس ميداليات أوليمبية في منافسات طوكيو 2020.. فيديو
أحمد حسن: بيراميدز يحلم بلقب الكأس أو الدوري ويبحث عن صفقتين.. فيديو
أحمد حسن عن إعفاء تركي آل الشيخ من منصبه: الأمور مستقرة فى بيراميدز.. فيديو
تحت شعار لا تربية ولا تعليم.. طالب يقطع شرح مدرسته بوصلة رقص فى الفصل
كيف تساعدين طفلك في الإمتحانات..5 نصائح من لايف كوتش هبة أبو الخير..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟