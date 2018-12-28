منى الشاذلي: 170 ألف صوت شاركوا في استفتاء معكم إلكترونيا

أكدت الإعلامية منى الشاذلي، أن عدد المشتركين في استفتاء الأفضل في عام 2018 لبرنامج "معكم"، الذي تقدمه عبر فضائية "CBC"، كان كبيرًا للغاية.



وتابعت خلال حلقة أمس الخميس من البرنامج: "عدد الأصوات التي شاركت في التصويت بشكل إلكتروني وصلت إلى 170 ألف صوت، كما جرى توقيع 4000 استمارة عمل طلاب كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية على حصرها وجمعها".



يعتبر الاستفتاء تقليدًا سنويًا للبرنامج يجريه للمرة الرابعة على التوالي، ويتضمن اختيار أفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل شخصية رياضية، وأفضل ألبوم، وأفضل أغنية، وأفضل أغنية شعبية، وأفضل نص درامي، وأفضل كتاب، وأفضل فيديو على الإنترنت وأفضل صورة صحفية في 2018.



يشارك في تسليم الجوائز للفائزين عددًا من مشاهير المجتمع منهم لاعب الاسكواش المعروف أحمد برادة والإعلامية مها الصغير.